Rüya Gibi dizisi konusu ve oyuncuları: Rüya Gibi ilk bölüm ne zaman?
Show TV'nin yeni yapımı, 'Rüya Gibi' izleyici ajandasında yerini aldı. Dizi, İstanbul'un kenar mahallesinde kuaförlük yaparken kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulan Aydan ve gizemli patronu Emir ile aralarındaki ilişkiyi konu alacak. Peki, Rüya Gibi ilk bölümü ne zaman, tarih belli oldu mu? Rüya Gibi konusu ve oyuncu kadrosu
Show TV'nin yakında ekrana gelecek yeni dizisi Rüya Gibi'de her geçen gün detaylar belli oluyor. Başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar‘ın üstlendiği dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte, Rüya Gibi konusu ve oyuncuları
RÜYA GİBİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Aydan (Seda Bakan), İstanbul’un bir kenar mahallesinde kuaförlük yaparken kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulur. Yeni işindeki gölge patronu, kimsenin hakkında hiçbir şey bilmediği gizemli iş insanı Emir (Uğur Güneş)’dir. Aydan, Emir’in dünyasına uyum sağlamaya çalışırken, zoraki ortağı, yetimhanede büyümüş serseri ruhlu Çiğdem’in (Ahsen Eroğlu) başına açtığı dertlerle de uğraşmak zorunda kalır. Emir’i takip eden gözü kara komiser Efe’nin (Emre Bey) yolu da kaçınılmaz olarak Çiğdem’le ve kuaförle kesişir. Aydan tüm bu kaos içinde teselliyi can dostu manikürcü Fiko’da (Şebnem Bozoklu) bulmaya çalışırken, Aydan’ın yeni lüks dünyasını hazmedemeyen eski kocası, yetenekli kuaför Tarık da (Celil Nalçakan) her gün başka bir belayla karşılarına çıkar.
RÜYA GİBİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Rüya Gibi”nin başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar paylaşıyor.
Dizinin kadrosunda ayrıca Alya, Yeliz Korkmaz, Burcu Kirman, Yağmur Özbasmacı, Deniz Altan, Toprak Kahraman, Alper Kut, Furkan Murat Uğur, Ferzan Hekimoğlu, Aslıhan Çelik, Kerim İlhan, Taylan Güldere, Selçuk Borak, Enes Bay, Arzu Oruç, Efe Altunbaş gibi başarılı oyuncular rol alıyor.
YAPIM KADROSU
Yapım: TMC Film
Yapımcı: Erol Avcı
Senaryo: Emre Özdür, Hazar Kozice, İdil Ezgi Esen
Yönetmen: Selim Demirdelen