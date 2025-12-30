Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Rüya Gibi kadrosunda iki yeni isim: Suat Sungur ve Aslı Melisa Uzun hangi karakteri canlandıracak?

        Rüya Gibi kadrosunda iki yeni isim: Suat Sungur ve Aslı Melisa Uzun kadroya katıldı

        Show TV'de yayınlanan Rüya Gibi dizisine iki yeni isim dahil oluyor. Bu akşam saat 20.00'de, 5. bölümü ile ekranlara gelecek diziye Beytullah ve Zahide Melek isimli iki yeni karakter katılıyor. İşte, Rüya Gibi dizisi güncel oyuncu kadrosu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2025 - 12:40 Güncelleme: 30.12.2025 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Rüya Gibi dizisi bu akşam 5. bölümü ile Show TV ekranlarına gelecek. Dizinin bu akşamki bölümünde Suat Sungur ve Aslı Melisa Uzun izleyici karşısına çıkacak. İşte, Rüya Gibi dizisi güncel oyuncu kadrosu

        2

        RÜYA GİBİ DİZİSİNDE İKİ YENİ İSİM: KADROYA HANGİ OYUNCULAR KATILDI?

        “Rüya Gibi”nin bu akşam yayınlanacak bölümünde usta oyuncu Suat Sungur ve Aslı Melisa Uzun izleyiciyle buluşuyor.

        3

        Suat Sungur’un Beytullah rolü ile diziye konuk oluyor.

        4

        Beytullah karakterinin kızı olan Zahide Melek’i, Aslı Melisa Uzun canlandırıyor.

        5

        Dizinin yeni bölümünde Emir (Uğur Güneş), Beytullah ve Zahide Melek’le ortak olmak için el sıkışıyor.

        6

        RÜYA GİBİ. 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Bu akşam yayınlanacak sürükleyici bölümde; Tarık, Aydan'ı Emir'in arabasından inerken görünce şüphelerinde haklı olduğunu anlar ve kıskançlık krizine girer. Emir, Çido’nun can dostu Ela’nın hayatını kurtararak büyük bir kahramanlık yapar. Aydan, Çido ve Fiko, Emir’e olan borçlarını ödemek için canla başla çalışmaya hazırdır. Hanımeli Kuaför Salonu nihayet yeni yüzüyle açılır fakat işler tahmin edildiği kadar parlak gitmez. Emir’i takip edip gece dükkana gelen gizemli biri, bütün sırları öğrenmek üzeredir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda hava durumu!
        Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda hava durumu!
        Şehitlerimize son görev
        Şehitlerimize son görev
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi!
        Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Erden Timur tutuklandı
        Erden Timur tutuklandı
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü