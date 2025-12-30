Rüya Gibi kadrosunda iki yeni isim: Suat Sungur ve Aslı Melisa Uzun kadroya katıldı
Show TV'de yayınlanan Rüya Gibi dizisine iki yeni isim dahil oluyor. Bu akşam saat 20.00'de, 5. bölümü ile ekranlara gelecek diziye Beytullah ve Zahide Melek isimli iki yeni karakter katılıyor. İşte, Rüya Gibi dizisi güncel oyuncu kadrosu
Rüya Gibi dizisi bu akşam 5. bölümü ile Show TV ekranlarına gelecek. Dizinin bu akşamki bölümünde Suat Sungur ve Aslı Melisa Uzun izleyici karşısına çıkacak. İşte, Rüya Gibi dizisi güncel oyuncu kadrosu
RÜYA GİBİ DİZİSİNDE İKİ YENİ İSİM: KADROYA HANGİ OYUNCULAR KATILDI?
“Rüya Gibi”nin bu akşam yayınlanacak bölümünde usta oyuncu Suat Sungur ve Aslı Melisa Uzun izleyiciyle buluşuyor.
Suat Sungur’un Beytullah rolü ile diziye konuk oluyor.
Beytullah karakterinin kızı olan Zahide Melek’i, Aslı Melisa Uzun canlandırıyor.
Dizinin yeni bölümünde Emir (Uğur Güneş), Beytullah ve Zahide Melek’le ortak olmak için el sıkışıyor.
RÜYA GİBİ. 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Bu akşam yayınlanacak sürükleyici bölümde; Tarık, Aydan'ı Emir'in arabasından inerken görünce şüphelerinde haklı olduğunu anlar ve kıskançlık krizine girer. Emir, Çido’nun can dostu Ela’nın hayatını kurtararak büyük bir kahramanlık yapar. Aydan, Çido ve Fiko, Emir’e olan borçlarını ödemek için canla başla çalışmaya hazırdır. Hanımeli Kuaför Salonu nihayet yeni yüzüyle açılır fakat işler tahmin edildiği kadar parlak gitmez. Emir’i takip edip gece dükkana gelen gizemli biri, bütün sırları öğrenmek üzeredir.