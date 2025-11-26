'Rüya Gibi'nin Çido'su ve Efe Komiser'i uyumlarıyla göz doldurdu

SHOW TV’nin, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar‘ın paylaştığı yeni dizisi 'Rüya Gibi' için geri sayım başladı. 2 Aralık Salı akşamı izleyiciyle buluşacak dizide Çido’ya hayat veren Ahsen Eroğlu ile komiser Efe’yi canlandıran Emre Bey’in yer aldığı ikili bir afiş yayınlandı. Uyumlarıyla göz dolduran genç yıldızlar büyük beğeni topladı. Hikayede sürpriz şekilde yolları kesişecek olan Çido ve Efe’nin yolculuğu merakla bekleniyor.

İstanbul’un kenar mahallesinde kuaförlük yaparken kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulan Aydan’ın (Seda Bakan) gizemli patronu Emir’le (Uğur Güneş) çıktığı tehlikeli yolculuğu konu alan ‘Rüya Gibi’nin senaryosunu Emre Özdür, Hazar Kozice, İdil Ezgi Esen, yönetmenliğini ise Selim Demirdelen üstleniyor.