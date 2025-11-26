Habertürk
        'Rüya Gibi'nin Çido'su ve Efe Komiser'i uyumlarıyla göz doldurdu

        'Rüya Gibi'nin Çido'su ve Efe Komiser'i uyumlarıyla göz doldurdu

        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Rüya Gibi'de Çido'ya hayat veren Ahsen Eroğlu ile komiser Efe'yi canlandıran Emre Bey'in yer aldığı ikili bir afiş yayınlandı

        Giriş: 26.11.2025 - 16:40 Güncelleme: 26.11.2025 - 16:40
        Uyumlarıyla göz doldurdular
        SHOW TV’nin, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar‘ın paylaştığı yeni dizisi 'Rüya Gibi' için geri sayım başladı. 2 Aralık Salı akşamı izleyiciyle buluşacak dizide Çido’ya hayat veren Ahsen Eroğlu ile komiser Efe’yi canlandıran Emre Bey’in yer aldığı ikili bir afiş yayınlandı. Uyumlarıyla göz dolduran genç yıldızlar büyük beğeni topladı. Hikayede sürpriz şekilde yolları kesişecek olan Çido ve Efe’nin yolculuğu merakla bekleniyor.

        İstanbul’un kenar mahallesinde kuaförlük yaparken kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulan Aydan’ın (Seda Bakan) gizemli patronu Emir’le (Uğur Güneş) çıktığı tehlikeli yolculuğu konu alan ‘Rüya Gibi’nin senaryosunu Emre Özdür, Hazar Kozice, İdil Ezgi Esen, yönetmenliğini ise Selim Demirdelen üstleniyor.

        Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Alya, Yeliz Korkmaz, Burcu Kirman, Yağmur Özbasmacı, Deniz Altan, Toprak Kahraman, Alper Kut, Furkan Murat Uğur, Ferzan Hekimoğlu, Aslıhan Çelik, Kerim İlhan, Taylan Güldere, Selçuk Borak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

        'Rüya Gibi' 2 Aralık Salı akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

