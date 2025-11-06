SHOW TV'nin, yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın paylaştığı merakla beklenen dizisi 'Rüya Gibi'nin yayınlanan yeni tanıtımı izleyiciden tam not aldı.

İşte 'Rüya Gibi'nin 3. Tanıtımı;

Eşi kuaför Tarık'ın gayrimeşru bir kızı olduğunu öğrenen Aydan'ın alt üst olan hayatından çarpıcı anların ekrana geldiği tanıtımda dizinin başrol oyuncuları etkileyici performanslarıyla dikkat çekiyor.

Aydan'ın, gizemli iş adamı Emir'le tanışmasıyla sürüklendiği tehlikeli yolculuğun merak uyandırdığı tanıtım heyecanı doruğa taşıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve sarsıcı hikayesiyle çok konuşulacak 'Rüya Gibi' yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

REKLAM

Dizinin konusu ise şöyle; Aydan (Seda Bakan), İstanbul'un bir kenar mahallesinde kuaförlük yaparken kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulur.

Yeni işindeki gölge patronu, kimsenin hakkında hiçbir şey bilmediği gizemli iş insanı Emir (Uğur Güneş)'dir.