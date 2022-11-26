Rüyada Dolu Yağdığını Görmek

Rüyada dolu yağdığını gören kişi, evinde geçimsizlik ve sıkıntı yaşadığı bir dönemden geçiyor demektir. Ayrıca maddi kayıpların yaşanacağını, bu konuda dikkat edilmesi gerektiğini simgeleyen bir rüyadır. Kirmani’ye göre bu rüya; düşmanlığa, bela ve musibete, kıtlık yaşanacağına ve ihtiyaçları görememeye delalet eder. Diğer yandan İmam-ı Nablusi’ye göre ise rüya sahibinin yakın zamanda bir hastalık geçireceğine ancak yakın bir zamanda bu hastalığı yeneceğine işaret eder. Eğer gördüğünüz rüya mevsiminde görüldüyse olumlu şekilde yorumlanır. Rüya sahibinin yaşadığı bölgede ucuzluk ve geçim rahatlığı olacağına işaret eden bir rüyadır.

Genel olarak rüyada dolu yağdığını görmek olumlu ve olumsuz olarak şu şekillerde yorumlanır:

Kıtlık ve geçim sıkıntısı

Bela ve musibet

Düşmanlık

Maddi kayıplar

Mevsiminde görülen rüya ucuzluk ve rahatlık

Bekarlar için evlilik

Evli olanlar için bereketli bir yuva

Yapılan hataları telafi etme

Rüyada Büyük Taneli Dolu Yağdığını Görmek

Rüyada büyük taneli dolu yağdığını görmek hem olumlu hem de olumsuz yorumlar ile açıklanır. Dolu taneleri ne kadar büyükse rüyanın verdiği mesaj da bir o kadar etkilidir. Rüya sahibinin büyük taneli dolu yağdığını görmesi, üzüldüğü pek çok konuyu geride bırakıp, önüne bakacağına, zorlu geçen bir dönemi sonunda atlatacağına rivayet edilir. Huzursuz aile hayatının son bulacağına işaret edildiği de rüya tabircileri tarafından bildirilmiştir.

Rüyada Fırtına, Yağmur ve Dolu Görmek

Rüyanızda bu üç doğa olayını gördüyseniz çok dikkatli olmanız gereken bir döneme gireceğinize delalet eder. Mevsimi dışında bu rüyayı görmek çoğu zaman huzursuzluk ve kötü talih demektir. Mevsiminde görüldüyse çok rahat ve huzurlu bir hayatı simgeleyen bir rüya olarak yorumlanır.

Rüyada Dolu ve Taş Yağdığını Görmek

Eğer mevsiminde bu rüyayı görüyorsanız hayatınızda olumsuz giden bir sürecin düzelmesine, özellikle aileniz ile fikir birliği yaşayıp, mutluluğunuzu pekiştireceğinize ve iş hayatınızda başlayacağınız bir ortaklık sürecinin başarısına şahit olacağınıza delalet eder. Eğer mevsimi dışında bu rüyayı gördüyseniz aksine zor bir sürecin sizleri beklediğinin habercisi olarak yorumlanır.

Rüyada Ceviz Büyüklüğünde Dolu Yağdığını Görmek

Rüyada dolu yağdığını görmenin en olumlu yorumlarından biridir. Rüyada ceviz büyüklüğünde dolu yağdığını görmek, bekar kişiler için hayırlı bir evlilik anlamına gelir. Eğer evliyseniz bozulan aile düzeninizin mutlu ve bereketli bir hayat dönüşeceğine delalet eder. Yakın bir zamanda rüya sahibinin güzel iş ortaklıklarına imza atacağı ve iş hayatının yoluna gireceği yorumları da yapılır. Ancak bu rüya yorumu için bazı rüya alimleri olumsuz açıklamalar yapmıştır. Bazen de üzüntülü bir haberin kapıda olduğunu simgeleyen bir rüya anlamına gelebilir.