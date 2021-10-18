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Rüyada ışık görmek ne anlama gelir?

Rüyada ışık görmek, muradına ereceğine nail olacağınıza, korkularınızdan kurtulmanıza işarettir.

Rüyada ışık görmek ne anlama gelir?

Rüyada ışık görmek ne anlama gelir? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Alimlere göre rüyada deprem görmenin anlamını haberimizde derledik.

RÜYADA IŞIK GÖRMEK NE DEMEK?

Güneş ışığı refah, ateş ışığı acele haber, sürpriz, şimşek ışığı ümit edilmeyecek yerden iyi haber alacağınıza, gaz ışığı hastalıktan iyileşmeye, iyi talihe, kırmızı ışık samimiyet ve tehlikeye, lamba ışığı gülüşün bir kimse için hala makbul olduğuna işarettir.

Kibrit ışığı hakiki ve iyi arkadaşlığı, fosforlu ışık bu ışığı karanlıkta görmek, aşkınızın karşınızdakinin kalbine girmek, için geç kaldığını gösterir.

Projektör ışığı halkın tenkidine uğramaya, meşale ışığı dindarlığa, şafak ışığı kesin başarıya, mavi ışık yeni düşünceye, yeşil ışık dikkatli olmanıza işaret eder.

Beyaz ışık zihin açıldığına ve iyi sıhhate, sarı ışık paraya veya hastalığa işarettir.

Rüyada ışık görmek, her türlü zorluğu yenip rahata ereceğine, dalaletten kurtulacağına ve geçim kolaylığına işaretle yorumlanır.

Rüyada mum ışığı görmek, hastalıktan kurtulacağınıza ve zengin olunacağına işarettir.

Rüyada ateş ışığı görmek, çabuk bir haber işitileceğine ve sürprize işarettir.Rüyada ışık görmek iyidir. Geçimin kolay­laşacağına, parlak bir geleceğe kavuşacağına ve ilim ve yetenekle donatılacağına işârettir.

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