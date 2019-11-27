Rüyada yavru kedi görmek ne anlama gelir?

Rüyalar, bilinç altımızın bize oynadığı bir oyundur. Aslında günlük yaşantımızın her bir parçasını rüyalarımıza yansıtırız ve gördüğümüz rüyalarda hep bir anlam ararız. Bu haberimiz rüyasında yavru kedi gören kişiler için hazırlandı. Rüyada yavru kedi görmek ne demek? anlamı iyi mi yoksa kötü mü? İşte tüm merak edilenler ve detaylar...

Rüyada yavru kedi görmek

Yardımcı, uşak, bahçıvan ya da temizlikçi olarak tabir edilir. Rüyayı gören kişinin işlerini kolaylaştıran, günlük hayatın koşuşturmasında yetişemediği işlerini yapan, sağını solunu toparlayan, kişinin eksiğini gediğini tamamlayan bir kimsenin varlığına tabir edilirken bir diğer yandan da rüya sahibine karşı vefasızlık yapacak bir kimsenin varlığına tabir edilir.

Rüyada yavru kedi sevmek

Rüyada yavru kedi sevmek, rüya sahibinin kendiyle barışık kimse olduğuna, hayata olumlu yönlerinden baktığına ve en kötü anlarda bile umudunu kaybetmeden yoluna devam ettiğine delalet eder.

Rüyada yavru kedi beslemek

Rüyada yavru kedi beslemek, rüya sahibinin, yardım ettiği kişilere, iş hayatında yapacakları şeyler için para konusunda her zaman yardım edeceğine, aralarında yaşanabilecek sorunları çok kısa zamanda ortadan kaldıracağına ve her zaman yanlarında olup bu kişilere destek olacağına yorulur.

Rüyada yavru kedi öldürmek

Rüyada yavru kedi öldürmek, rüyayı gören kişinin malından ve parasından nasiplenmeyi kafasına koymuş, kasasına göz dikmiş ve onu maddi anlamda sömürmenin planları içinde olan bir kişinin farkına varacağına ve onu hayatından çıkaracağına işaret eder.

Rüyada yavru kedi ölüsü görmek

Rüyada yavru kedi ölüsü görmek, iş hayatında ya da ev hayatında yardımcı olan kişilerden birinin, yaptığı hırsızlık ya da dedikodu gibi yüz kızartıcı bir durumdan ötürü işten çıkarılacağına delalet edilir.