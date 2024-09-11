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        Haberler Bilgi Yaşam Rüyanda Görürsün filmi konusu nedir ve oyuncu kadrosunda kimler var? Rüyanda Görürsün ne zaman çekildi? TV'de ilk kez Show TV'de!

        TV'de ilk kez Show TV'de! Rüyanda Görürsün filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Rüyanda Görürsün filmi 11 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de TV'de ilk kez Show TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Murat Boz ve Burcu Özberk'in paylaştığı film, 2023 yılında vizyona girdi. Peki, Rüyanda Görürsün filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Rüyanda Görürsün filmi konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 19:25 Güncelleme: 11.09.2024 - 21:50
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        Senaryosunu Umut Açıkalın'ın kaleme aldığı Rüyanda Görürsün filmi, bu akşam Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Cemal Alpan'ın oturduğu film, romantik komedi türünde kaleme alınmıştır. Peki, Rüyanda Görürsün konusu nedir, Rüyanda Görürsün filmi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

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        RÜYANDA GÖRÜRSÜN FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Film, aşka ve evliliğe inanmayan Engin ile Pelin i bir rüyada buluşturuyor. Yolları bir partide kesişen ikili, ne olduğunu hatırlamadıkları gecenin sonunda kendilerini iki yıldır evli oldukları bir rüyada buluyorlar. Önceleri birbirine tahammül edemeyen Pelin ve Engin, bu kabustan uyanmak için türlü yollar denerken, yaşadıklarının etkisiyle giderek birbirine bağlanır

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        RÜYANDA GÖRÜRSÜN OYUNCULARI KİMLER?

        Rüyanda Görürsün filmin başrollerini Murat Boz ile Burcu Özberk paylaşıyor. Rüyanda Görürsün oyuncuları arasında Ekin Mert Daymaz, Devrim Yakut, Ugur Uzunel, Selen Soyder, Serif Erol, Hivda Zizan Alp, Feridun Düzagaç ve Kubilay Karslıoğlu eşlik ediyor.

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