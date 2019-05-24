Galatasaray'ın yaz aylarındaki ilk transferi olması beklenen Ryan Babel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla transfer için bir sinyal daha verdi.

Sosyal medya hesaplarından sürekli olarak paylaşımlar yapan Babel, bu kez Instagram üzerinden bir mesaj verdi. Otomobil kullanırken fotoğraf çekip atan Hollandalı yıldız üzerine "1+1" yazdı. Babel'in bu paylaşımı, Galatasaray'la yaptığı anlaşmanın bir yılı opsiyonlu iki yıllık olduğu şeklinde yorumlandı.

Ryan Babel, 2017 yılı Ocak ayında Deportivo La Coruna'dan Beşiktaş'a transfer olmuş ve geçirdiği 2 yılın ardından geçtiğimiz Ocak ayında İngiliz ekibi Fulham'a transfer olmuştu. Hollandalı futbolcu, Fulham'da çıktığı 16 maçta takımına 5 gol, 4 asistlik katkı verdi.