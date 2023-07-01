Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Ryan Kent, İstanbul'a geldi. Havalimanında Fenerbahçe Televizyonu’na verdiği röportajda burada olduğu için çok mutlu olduğunu belirten İngiliz oyuncu, “Teklif aldığım andan itibaren sabırsızlanıyordum. Sonunda burada olduğum için çok mutluyum. İstanbul hakkında da çok güzel şeyler duydum. Hem takım arkadaşlarımız, hem teknik heyetimiz hem de taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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