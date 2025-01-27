Ş Harfi İle Başlayan Meyve, Çiçek ve Bitki İsimleri: Ş İle Başlayan Bitki Adları! Günümüzde konuşma ve yazı dilinde geçen birçok harf vardır. Ş harfi de Türkçe'de çok sık kullanılan harfler arasındadır. Bitki, meyve ve çiçek gibi farklı kelimelerin içinde geçen "Ş" harfi, birçok kişi tarafından araştırılır. Özellikle "isim şehir hayvan" gibi oyunlarda sıkça merak edilen kelimeleri bu yazıda bulabilirsiniz. İşte Ş harfiyle başlayan bitki isimleri, çiçekler ve meyve isimleri…

Habertürk Giriş: 27.01.2025 - 10:42 Güncelleme: 27.01.2025 - 10:42 facebook

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