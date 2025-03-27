S&P: ABD'de politika belirsizliğindeki artış büyüme beklentilerini zayıflatıyor

S&P'nin açıklamasında, başta gümrük tarifeleriyle ilgili olmak üzere ABD'nin artan politika belirsizliğinin küresel makroekonomiye hakim olduğu vurgulandı.

Tüketici güveni gibi verilerin düştüğü ve ABD pay piyasalarında değerlemelerin gerilediğine işaret edilen açıklamada, "Ekonomik faaliyet ve somut veriler şu ana kadar dayanmış olsa da tüm gözler ABD tüketimi ve istihdamında." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme tahminlerinin bir önceki tahmine göre düştüğü ifade edilerek, bunun nedeninin ABD gümrük tarifelerinin etkileri ve ülkenin büyümesindeki daha sert düşüşten kaynaklanan yayılma olduğu belirtildi.

Avrupa'nın büyümesinin bu yıl daha düşük olacağı kaydedilen açıklamada, ancak bunun 2026'dan itibaren daha yüksek savunma ve altyapı harcamaları ile iyileşeceğine işaret edildi.

Açıklamada, Çin'in görünümünün ise durağan olduğu aktarıldı.

Beklentilere yönelik risklerin aşağı yönlü olduğu bildirilen açıklamada, "ABD'de uzun süredir devam eden politika belirsizliğinin talep üzerindeki etkilerini izliyoruz. Bunların gerçekleşmesi halinde büyümede önemli bir yavaşlama olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.