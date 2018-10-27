S&P İtalya'nın görünümünü negatife çekti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P İtalya'nın kredi notunu "BBB" seviyesinde teyit etti, görünümünü ise durağandan negatife çekti.

Açıklamada İtalya hükümetinin ekonomik ve mali politikalarının ülke ekonomisinin büyüme beklentileri üzerinde baskı yaptığı belirtilirken "Bizim görüşümüze göre hükümetin ekonomik ve mali politika düzenlemeleri, artan hazine tahvil faizlerinin de işaret ettiği gibi yatırımcı güvenini azalttı." ifadesi kullanıldı.

Diğer derecelendirme kuruluşu Moody’s de geçtiğimiz günlerde İtalya’nın kredi notunu “Baa2”den “Baa3”e düşürmüş ve not görünümünü durağana çevirmişti.

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