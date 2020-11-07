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Saadet Özsırkıntı kimdir? Saadet Özsırkıntı nereli ve kaç yaşında?

Saadet Özsırkıntı kimdir? Saadet Özsırkıntı kaç yaşında? Soruları gündem oldu. Cem Yılmaz'ı kulisinde ziyaret eden Saadet Özsırkıntı ve Cem Yılmaz'ın ilişkisi olduğu iddia edildi. Taraflardan açıklama gecikmedi. Peki Saadet Özsırkıntı kimdir? Saadet Özsırkıntı Cem Yılmaz ile ilişki iddiaları hakkında ne dedi? İşte detaylar...

Saadet Özsırkıntı kimdir? Saadet Özsırkıntı nereli ve kaç yaşında?

Saadet Özsırkıntı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular ünlü komedyen Cem Yılmaz ile anılmasının ardından merak konusu oldu. TV8 ekranlarında sunuculuk yapan Saadet Özsırkıntı hakkında detaylar haberimizde...

SAADET ÖZSIRKINTI KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

O Ses Türkiye ile tanınan Saadet Özsırkıntı, 1990 yılının Mayıs ayında dünyaya geldi. Aslen Adanalı’dır. Özel Çağ Koleji mezuniyetinin ardından Koç Üniversitesi eğitimi ve Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitim aldı. Dil eğitimi için İngiltere’ye gitti, bir süre yaşantısını orada sürdürdü. İlk olarak reklam projeleriyle tanınan güzel sunucu daha sonra Tv 8 kanalında Dünya Listeleri Müzik programının sunuculuğunu üstlendi.

Acun Ilıcalı projelerinde görev alan Saadet Özsırkıntı, 2015 yılında 3.Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreninde, Yılın En İyi Çıkış Yapan Program Sunucusu oldu. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Saadet Özsırkıntı, O Ses Türkiye ve Survivor paylaşımlarında da bulunuyor.

SAADET ÖZSIRKINTI'DAN AÇIKLAMA

Ünlü sunucu, hakkında çıkan iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek şunları söyledi:

Yaşadığımız bu zor günlerde bu açıklamayı yapmak zorunda kalmak benim için inanın çok üzücü. Doğru... Oyununa gittim. Kendisini işim gereği tanıyordum; kulisine de uğradım. Her selamlaştığım aşka evrilmesin. Yanlış ve yalan bilgilerle hele ki ağzımdan çıkmış gibi gündem yaratılmasın lütfen sizden ricamdır.

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