Sabah kahvaltısı için krep nasıl yapılır?

2 KİŞİLİK KREP TARİFİ

Malzemeleri

2 yumurta

1 buçuk su bardağı un

1 su bardağı süt

Bir tutam tuz

1 çay kaşığı karbonat (Sihirli malzememiz)

Pişirmek için sıvı yağ

Nasıl yapılır?

Tüm malzemeler tek tek eklenerek aralarda karıştırma molası vererek çırpılmalı. Kekten daha sulu bir hamur elde edeceksiniz. İyice çırpıp içinde unun top top kalmadığına emin olun. Orta boy bir tavaya sıvı yağ sürün. Sürün diyoruz çünkü krep çok az yağ ile pişebilir. Yumurta fırçası ya da peçete yardımı ile yağı sürmek daha sağlıklı krepler pişirmenize fayda sağlar. Ölçü için çorba kepçesi kullanabilirsiniz. Bu sayede tüm krepleriniz aynı ölçülerde olacaktır. Bir kepçe aldığınız krep hamurunu yağ sürdüğünüz tavaya dökün ve tavanın taban şeklini alana kadar hamuru bilek hareketlerinizle yayın. Kaşık yardımı da alabilirsiniz. Ancak pişirmeyi etkileyeceğinden kaşıksız şekil verilmesi önerilir. Bir tarafı pişen krep hemen ters çevrilecek iki tarafının da eşit şekilde pişmesi sağlanır. Unutmayın krep çok hızlı pişer bu nedenle krep pişirirken başka işlerle uğraşmayın. Pişen krepleri düz bir servis tabağında üst üste sıralayın. Sıranın en üstünü 1 adet nane yaprağı ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun..

PEYNİRLİ KREP TARİFİ

Malzemeler

1 yumurta

1 buçuk su bardağı un

1 su bardağı süt

Bir tutam tuz

1 çay kaşığı karbonat (Sihirli malzememiz)

Karışık peynir ( Oranı damak tadınıza göre ayarlamanızı öneririz)

İsteğe bağlı maydanoz, kekik ya da dereotu

Nasıl yapılır?

Peynirli krep iki şekilde yapılır. Biri krepin içine peynir konarak diğeri de malzemenin içine peynir konularak. Önce tercihinizi yapın. Daha sonra tüm malzemeleri derin bir kapta karıştırın. Peynir içinde olacaksa bu etapta peyniri de ekleyin. Maydanoz, dereotu, kekik hangisini tercih ettiyseniz onu da ekleyin. Az yağ sürdüğünüz ısıtılmış tavaya kepçe yardımı ile tavanın tabanına eşit yayılacak şekilde krep hamurunu dökün. Pişince diğer yüzü için de aynı işlemi kullanın. Peyniri arasına koyacaksanız. Krepin ilk yüzü piştikten sonra çevirin yarısına peynir doldurun ve pişen krepi ikiye katlayarak peynirin arasında kalmasını sağlayan. Yine üzerine kekik ya da maydanoz ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun...