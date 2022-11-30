İslam'ın şartlarından biri olan namaz, günün belli vakitlerinde abdestle birlikte duaya kalkılması olarak ifade edilebilir. Toplamda 5 vakit olarak eda edilmesi gereken namaz Müslümanlara farz kılınmıştır. İnsanın yaratılış sebeplerinden olan dua en faziletli ibadetlerin başında yer alır. Namaz ise en kıymetli duadır. Hem bedenen hem de ruhen Allah’a yalvardığımız ve duamızın en güzel nişanesidir. Bu denli kıymetli olan namazın nasıl kılındığı ise oldukça hassas bir konudur. Doğru ve eksiksiz ibadet etmek isteyenlerin en çok araştırdığı konular arasında "Sabah namazı kılınışı, okunacak dualar ve sureler" gelir. Peki, Sabah namazı nasıl kılınır? Sabah namazı kaç rekat ve hangi dualar okunur? İşte kadın ve erkek olmak üzere akşam namazı kılınışı, duası, tesbihatı ve farzı ile sünnetinin kılınışı …

SABAH NAMAZI KAÇ REKAT?

Müslümanlar için farz olan namaz, en önemli ibadetlerin başında yer alır. Beş vakit namaz kılan kişiler veya namaz kılmaya yeni başlayanlar sabah namazı hakkında detaylı araştırma yapar. 'Sabah namazı kaç rekat?' sorusu ise en çok merak edilen konulardan birisidir.

Sabah namazı 4 rekattır. Sabah namazının öncelikle 2 rekat olan sünneti daha sonra da 2 rekat olan farzı kılınır.

SABAH NAMAZI NASIL KILINIR?