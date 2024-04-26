Sabah namazına giderken silahlı saldırıya uğrayan imam öldü

İskenderun'un Denizciler Mahallesi'ndeki Çamlık Camii'nde görevli 40 yaşındaki imam Hasan İnci, sabah namazını kıldırmak için lojmandan çıkıp camiye gittiği sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan imam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İmam Hasan İnci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis bir kişiyi gözaltına aldı.