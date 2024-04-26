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        Haberler Gündem Güncel Sabah namazına giderken silahlı saldırıya uğrayan imam öldü

        Sabah namazına giderken silahlı saldırıya uğrayan imam öldü

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde sabah namazı için camiye giden imam silahlı saldırıya uğradı. Çamlık Camii'nde görevli 40 yaşındaki imam hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 11:02 Güncelleme: 26.04.2024 - 11:08
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        Sabah namazına giderken öldürüldü
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        İskenderun'un Denizciler Mahallesi'ndeki Çamlık Camii'nde görevli 40 yaşındaki imam Hasan İnci, sabah namazını kıldırmak için lojmandan çıkıp camiye gittiği sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kanlar içinde kalan imam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        İmam Hasan İnci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis bir kişiyi gözaltına aldı.

        4 ÇOCUĞU VARDI

        Hasan İnci’nin 4 çocuk babası olduğu ve cami lojmanında ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi.

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        #İMAM
        #Hatay İskenderun
        #silahlı saldırı
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