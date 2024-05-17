Şaban Ataş'ın ölümünde flaş gelişme! Tüm aile adliyeye sevk!
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, 52 gündür aranan 52 yaşındaki Şaban Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut, bir TV programında eşini, Burhanettin Öztürk'ün iple boğduğunu itiraf etmişti. Cinayetle ilgili Ataş'ın aralarında aile yakınlarının da bulunduğu 5 kişi adliyeye sevk edildi
Muğla'da, 52 gün önce kaybolan inşaat ustası 52 yaşındaki Şaban Ataş'ın, bir televizyon programına katılan boşandığı eşi Emine Karabulut'un itirafıyla cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı.
EŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ
Emine Karabulut, beraber programa katıldığı Burhanettin Öztürk'ün, eski eşi Şaban Ataş'ı, evde çıkan tartışmada iple boğarak öldürdüğünü ve gömdüğünü söyledi.
BEŞ KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Tarif edilen yerde Şaban Ataş'ın cansız bedenini bulan polis, cinayetle ilgili olarak Emine Karabulut ile birlikte Burhanettin Öztürk ve 1 şüpheliyi daha gözaltına almıştı. Gözaltı sayısı daha sonra 5'e yükselmişti.
EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
AA'da yer alan habere göre Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut, oğlu M.A., kayınvalidesi D.K., Mustafa A. ve arkadaşı Burhanettin Öztürk'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli, adliyeye sevk edilerek Fethiye ilçesine götürüldü.