İslam dininin önemli aylarından olan Şaban ayı için bekleyiş sona eriyor. Müslümanlar için en karlı ve kazançlı fırsat ayı olarak ifade edilen Şaban ayının başlayacağı tarih, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takviminde yer alıyor. Peki Şaban ayı ne zaman başlıyor? İşte 2021 Diyanet dini günler takvimi...

ŞABAN AYI NE ZAMAN? 2021

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 dini takvimler listesinde yer alan bilgiye göre, bu yıl Şaban ayı 14 Mart Pazar günü başlayacak.

ŞABAN AYINDA NELER YAPILMALI?

1 ile 10. gün tesbihi: Ya Latif Celle Şanühü 11 ile 20. gün tesbihi: ya Rezzak Celle Şanühü 21 ile 30. gün tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü

11-20 arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü 21-30 arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.

İlk Gün Namazı

2 rekat kılınır. Her rekatta 1 Fatiha, 10 Ayetel Kürsi ve Ali İmran süresi 18. ayeti okunur. Bu namazı kılana cennette göz görmedik kulak duymadık, hiçbir beşerin kalbinden geçmeyecek nimetler verilir. Mahşer korkusundan emin olur.

DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2021