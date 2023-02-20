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Şaban ayı tesbihleri ve zikirleri: Şaban Ayında çekilecek zikirler ve tesbihler neler?

Şaban ayı teshibi ve zikirleri gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere İslam dininde dini günler Hicri Takvime göre hesaplanıyor. Üç aylardan ikincisi olan Şaban ayı 21 Şubat Salı günü başlayacak. Müslümanlar için Şaban ayında çekilecek zikirleri ve tesbihatı bir araya getirdik. İşte Şaban ayı tesbihleri ve zikirleri

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  • Şaban ayı tesbihleri ve zikirleri: Diyanet Şaban Ayında çekilecek zikirler ve tesbihler neler? Şaban ayı tesbihatı ve zikiri

    İslam dininde önemli bir yer tutan üç aylar 23 Ocak'ta Recep ayı ile başladı. Şaban ayı ile devam eden üç aylar Ramazan ayında oruçlar tutulduktan sonra sona erecek. Üç ayların ikincisi olan Şaban Ayı 2023 yılında 21 Şubat Salı günü başlayacak. Gözler Şaban ayında çekilecek zikirler ve tesbihlere çevrildi. İşte Şaban ayı tesbihatı ve zikirleri...
  • Şaban ayı tesbihleri ve zikirleri: Diyanet Şaban Ayında çekilecek zikirler ve tesbihler neler? Şaban ayı tesbihatı ve zikiri

    ŞABAN AYININ FAZİLETİ

     

    İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed'in Şaban ayında sık sık oruç tuttuğu bilinir. Ayrıca mübarek Berat Kandili'nin de Şaban ayı içinde olması Şaban ayında ibadet etmenin ve tövbe etmenin Müslümanlar için sevabının çok büyük olması anlamına geliyor. Hz. Muhammed "Şaban benim ayımdır." diye buyurmuştur. Bunun yanında "Şaban günahları temizleyendir" diyerek mübarek Şaban ayının sevabını vurgulamak istemiştir. (Keşfu'l-Hafa,2 / 9.)
  • Şaban ayı tesbihleri ve zikirleri: Diyanet Şaban Ayında çekilecek zikirler ve tesbihler neler? Şaban ayı tesbihatı ve zikiri

    ŞABAN AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER

    Şaban ayının 1. günü ile 10. günü çekilecek tesbih: Ya Latif Celle Şanühü

    Şaban ayının 11. günü ile 20. günü çekilecek tesbih: ya Rezzak Celle Şanühü

    Şaban ayının 21. günü ile 30. günü çekilecek tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü

     

    11. günü ile 20. günü arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü
  • Şaban ayı tesbihleri ve zikirleri: Diyanet Şaban Ayında çekilecek zikirler ve tesbihler neler? Şaban ayı tesbihatı ve zikiri

    21. günü ile 30. günü arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.

    Ayrıca Şaban ayının ilk 10 gününde 100 defa "Ya Latîf"

    Şaban ayının ikinci 10 gününde 100 defa "Ya Azîz"

     

    Şaban ayının üçüncü 10 gününde 100 defa "Ya Rezzâg" tesbihlerinin çekilmesinin sevabı büyüktür.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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