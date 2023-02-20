İslam dininde önemli bir yer tutan üç aylar 23 Ocak'ta Recep ayı ile başladı. Şaban ayı ile devam eden üç aylar Ramazan ayında oruçlar tutulduktan sonra sona erecek. Üç ayların ikincisi olan Şaban Ayı 2023 yılında 21 Şubat Salı günü başlayacak. Gözler Şaban ayında çekilecek zikirler ve tesbihlere çevrildi. İşte Şaban ayı tesbihatı ve zikirleri...