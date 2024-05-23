Sabancı Topluluğu, beyin g&uuml;c&uuml;n&uuml;n T&uuml;rkiye&rsquo;de kalması, &uuml;lke &ccedil;apında gen&ccedil;lere, girişimcilere inovasyona ve teknolojiye erişim konusunda fırsat eşitliği sağlanması i&ccedil;in Sabancı Gen&ccedil;lik Seferberliği&rsquo;ni başlattığını a&ccedil;ıkladı. Sabancı Gen&ccedil;lik Seferberliği kapsamında, &ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki 3 yıl boyunca T&uuml;rkiye&rsquo;nin pek &ccedil;ok b&ouml;lgesini kapsayacak Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri Ağı kurulacak. &Ouml;ncelikli olarak Sabancı Topluluğu şirketlerinin faaliyet g&ouml;sterdiği şehirlerde Sabancı G&ouml;n&uuml;ll&uuml;lerinin desteğiyle hayata ge&ccedil;irilecek olan Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri, 18-34 yaş arasındaki gen&ccedil; yeteneklere a&ccedil;ık olacak. Proje kapsamında 3 yıllık bir d&ouml;nemin sonunda, yurt i&ccedil;inde 34 ilde ve 35 &uuml;niversitede, yurt dışında ise en az 2 merkezde ve 2 &uuml;niversitede olunması; projenin sonunda ise en az 30 bin gence ulaşılması hedefleniyor. Bu merkezlerle, gen&ccedil;lere fikirlerini geliştirebilecekleri, değer &uuml;retebilecekleri bir ekosistem yaratılması, s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik ve sosyal etki yaratacak girişimcilerin desteklenmesi ve yeni nesil liderlik yetkinliklerinin geliştirilmesi ama&ccedil;lanırken, beyin g&ouml;&ccedil;&uuml;n&uuml;n beyin g&uuml;c&uuml;ne d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lmesi hedefleniyor. &ldquo;SABANCI&rsquo;NIN G&Uuml;C&Uuml;N&Uuml;N KAYNAĞI SAHADA OLMAKTIR&rdquo; Konuyla ilgili d&uuml;zenlenen basın toplantısında konuşan Sabancı Holding CEO&rsquo;su Cenk Alper, &ldquo;2021&rsquo;de başlattığımız ve kısa s&uuml;re i&ccedil;erisinde T&uuml;rkiye&rsquo;nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketine d&ouml;n&uuml;şen Sabancı Cumhuriyet Seferberliği ile bu dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koymuştuk. Sabancı G&ouml;n&uuml;ll&uuml;lerimiz yaklaşık 1.250 etkinlik i&ccedil;in 170 bin saatini Sabancı Cumhuriyet Seferberliği&rsquo;ne ayırdı. Deprem b&ouml;lgesinin yerel kalkınmasına &ouml;nc&uuml;l&uuml;k etmek hedefiyle Habitat Derneği ile birlikte y&uuml;r&uuml;tt&uuml;ğ&uuml;m&uuml;z; Topluluk şirketlerimiz Brisa, Kordsa, Temsa ve Teknosa ile hayata ge&ccedil;irdiğimiz Sabancı Hatay Kulu&ccedil;ka Merkezi aracılığıyla 1.250 girişimciye ulaştık. Ve bir kez daha g&ouml;rd&uuml;k ki; T&uuml;rkiye &ccedil;ağdaşlaşma yolculuğuna devam edecekse bunun i&ccedil;in gen&ccedil;lerin bu yolculuğa inanması, bu yolculuğun bir par&ccedil;ası olması şart. Sabancı Gen&ccedil;lik Seferberliği&rsquo;ni işte bu motivasyon ve bu sorumluluk duygusuyla başlatıyoruz&rdquo; dedi. &ldquo;SOSYAL GİRİŞİM MODELİNİ G&Uuml;&Ccedil;LENDİRECEĞİZ&rdquo; D&uuml;nyada yaşanan d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m ışığında, T&uuml;rkiye&rsquo;nin gen&ccedil;lerin liderliğinde yeni bir atılıma, yıkıcı d&uuml;ş&uuml;nceye ve bu d&uuml;ş&uuml;nceyi &uuml;r&uuml;nleştirmeye ihtiyacı olduğunu ifade eden Cenk Alper, &ldquo;Şu an &ouml;n&uuml;m&uuml;zde bunu yapabileceğimiz bir fırsat penceresi var ama bu sonsuza kadar a&ccedil;ık kalmayacak. D&uuml;nyada hızlı olanın, kararlı olanın, doğru hamleleri yapanın kazanacağı bir d&ouml;nemdeyiz. Sabancı bu topraklarda yaklaşık 100 yıldır kalıcı değer yaratıyor. Bu değeri yaratabilmesinin bazı nedenleri var. Umutlu olmak, T&uuml;rkiye&rsquo;nin potansiyeline inanmak, gen&ccedil;lere g&uuml;venmek... Bunlar Sabancı&rsquo;nın kodları. Gen&ccedil;lerin izlemekle yetinmesini, i&ccedil; &ccedil;ekmesini, hayıflanmasını reddeden; yaratıcılığını, potansiyelini ve &ouml;zg&uuml;r d&uuml;ş&uuml;ncelerini ortaya &ccedil;ıkaran bir k&uuml;lt&uuml;r bu. Sabancı Gen&ccedil;lik Seferberliği de bu k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n bir sonucu. Proje kapsamında kuracağımız Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri Ağı ve binlerce Sabancı G&ouml;n&uuml;ll&uuml;m&uuml;z&uuml;n desteğiyle, t&uuml;m kaynaklarımızı ve t&uuml;m teknoloji altyapımızı gen&ccedil;lere a&ccedil;acağız. Gen&ccedil;lerin değişim yaratma g&uuml;c&uuml; ile Sabancı Topluluğu&rsquo;nun yaklaşık 100 yıllık deneyimini ve inovasyon g&uuml;c&uuml;n&uuml; Sabancı G&ouml;n&uuml;ll&uuml;lerinin desteğiyle bir araya getirirken, T&uuml;rkiye&rsquo;de yeni bir sosyal girişim modelinin temellerini atacağız&rdquo; dedi. &Ouml;NCE DİNLEYECEĞİZ,ANLAYACAĞIZ SONRA HAREKETE GE&Ccedil;ECEĞİZ Bu projeyle birlikte, gen&ccedil;lere fırsat eşitliği sunacaklarını ve aynı zamanda balık tutabilecekleri &ccedil;ok geniş bir ekosistem inşa ettiklerinin altını &ccedil;izen Cenk Alper, &ldquo;Biz bu yola &ccedil;ıkarken şunu s&ouml;yledik. &Ouml;nce dinleyeceğiz, anlayacağız sonra da harekete ge&ccedil;eceğiz. Gen&ccedil;leri de &ccedil;ok iyi anladığımızı d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yoruz. Bu ekosistem i&ccedil;erisinde farklı se&ccedil;enekleri olacak. İsteyen bizimle birlikte yeni teknolojiler geliştirecek, isteyen kendi şirketini kurmak i&ccedil;in &ccedil;alışacak. Onlar se&ccedil;ecek, biz onlara yardımcı olacağız. Artık gen&ccedil;lere ne yapacaklarını dikte etme d&ouml;nemi geride kaldı. Onları, bizim adımlarımızı izleyecek bireyler olarak değil, geleceği şekillendirecek potansiyel liderler olarak konumlandırmak aslında onlara ve &uuml;lkemize yapacağımız en b&uuml;y&uuml;k iyiliklerden biri&rdquo; şeklinde konuştu. Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri Ağı b&uuml;nyesinde hayata ge&ccedil;irilecek programların, gen&ccedil;lerin &ouml;zge&ccedil;mişlerine yazabilecekleri en değerli unsurlardan biri olmasını hedeflediklerini ifade eden Cenk Alper, &ldquo;Eskiden &lsquo;altın bilezik&rsquo; kavramını daha &ccedil;ok meslekler i&ccedil;in kullanırdık. Bug&uuml;n yeni altın bilezik; fikir, fırsat, hayal ve &ouml;zg&uuml;rl&uuml;k d&ouml;rtgeninde şekilleniyor. Dolayısıyla, bu merkezlerimiz, buralardaki programlarımız gen&ccedil;lerimizin yeni altın bileziği olacak&rdquo; dedi.