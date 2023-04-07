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Sabancı'dan 8 girişime 20 milyon TL ilave yatırım kararı

Sabancı Topluluğu, ilk dönem mezunlarını veren Sabancı ARF Almost Ready to Fly programı kapsamında, Blueit, Bpreg, Kiduttle, Kozalak, Köstebek, Leadport, MİOTE ve theClico girişimlerine toplam 20 milyon TL ilave yatırım kararı verildiğini bildirdi. Verilen bilgiye göre, ilk faaliyet dönemi kapsamında girişimlere verilen toplam ayni ve destek tutarı 60 milyon TL’yi buldu

Sabancı'dan 8 girişime 20 milyon TL ilave yatırım kararı
HABERTURK.COM

Sabancı Topluluğu’nun, girişimcilik ekosistemine ve açık inovasyona katkı sunmayı amaçlayan Sabancı ARF Almost Ready to Fly programı ilk dönem mezunlarını verdi.

Bu kapsamda, Blueit, Bpreg, Kiduttle, Kozalak, Köstebek, Leadport, MİOTE ve theClico girişimlerine toplam 20 milyon TL daha Sabancı ARF Almost Ready to Fly ilave yatırımı yapılmasına karar verildiği açıklandı.

Tohum yatırımı alan Kiduttle ve MiOTE girişimleri, Sabancı Topluluğu çalışanları tarafından hayata geçilirken, böylece bu girişimlerde görev alan 6 topluluk çalışanı Sabancı Holding ile ortak oldu. Sabancı Holding'in söz konusu girişimlerde azınlık hissesine sahip olduğu kaydedildi.

Verilen bilgiye göre, 20 haftalık eğitim ve mentorluk sürecinde; ürün ya da hizmet prototipini geliştirmek, ilk müşteri bağlantısını yapmak veya kestiği fatura sayısını artırmak için girişimcilerin her birine sağlanan 30’ar bin dolarlık nakit destek imkânıyla birlikte, ilk faaliyet dönemi kapsamında girişimlere verilen toplam ayni ve destek tutarı 60 milyon TL’yi buldu.

KAPISI TÜM GİRİŞİMLERE AÇIK

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Sabancı ARF Almost Ready to Fly’in topluluk içinden ve dışından tüm girişimlere açık olduğunun altını çizerken, "Bugünün dünya düzeninde, doğru fikirleri bulmak, bu fikirlere yatırım yapmak ve şirketlerin sağlayacağı ticari faydadan çok daha büyük bir amaca odaklanmak, başarıya giden yolun anahtarı. Ülkemizde bu tarz iş birliklerinin artması konusunda, öncü bir rol üstlenmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

'İSTANBUL'U DÜNYANIN İLK 5 MERKEZİNDEN BİRİ YAPALIM'

Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün ise, fikirden değere uzanan süreçte, Sabancı ARF’in girişimciler için önemli bir rol üstlendiğinin altını çizerken, "Yatırım almaya hak kazanan 8 girişimcimizle birlikte, dijital ve yeni ekonomi yetkinliklerimizi, Sabancı’nın Topluluk Vaadi’nin de merkezinde yer alan sürdürülebilirlik konusunda fark yaratmak için kullanmayı sürdüreceğiz. İlave tohum yatırımı alamayan girişimlerimizi de hiçbir şekilde yalnız bırakmayacak, ekosistemimizle birlikte stratejik iş birliği fırsatları ve yurt dışı bağlantıları kurma konusunda destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Eyigün, Türkiye’nin rekabet üstünlüğü yaratabilecek alanlarından biri olarak gelişmiş ve ileri bir girişimcilik ekosisteminin çok değerli ve kıymetli olduğunu kaydederek, "O nedenle hep birlikte İstanbul’u, Türkiye’yi dünyanın en iyi ilk 5 girişimcilik merkezinden biri yapalım diyorum" şeklinde konuştu.

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