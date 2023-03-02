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Haberler İş-Yaşam Sabancı Holding'den 2022'de 43,8 milyar TL'lik konsolide net kâr
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'12 milyar TL'lik kaynağı deprem bölgesine tahsis ettik'

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, Sabancı Gönüllüleri ile birlikte bölgedeki yardım çalışmalarına tam destek veren Sabancı Topluluğu'nun bugüne kadar enerji, banka finansmanı, arama kurtarma, barınma, gıda ve temel ihtiyaç dağıtımı alanlarında 12 milyar TL'lik bir kaynağı bölgeye tahsis ettiğini bildirdi

Sabancı Holding'den 2022'de 43,8 milyar TL'lik konsolide net kâr
AA

Sabancı Holding'den yapılan açıklamada şirketin 2022 yılına ilişkin finansal sonuçlarını paylaşan Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, deprem sonrası yaptıkları çalışmalara dair de değerlendirmelerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden bölgedeki 7 bine yakın Sabancı Topluluğu çalışanının doğrudan etkilendiğini kaydeden Alper, bölgede yaşanan felakette 19 çalışanlarını ve onların ailelerinden yaklaşık 1.000 kişiyi kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşadıklarını vurguladı.

Alper, depremlerde 2 bin 343 çalışanın ise evini kaybettiğini belirterek, bütün bu zorlu koşullara rağmen Enerjisa çalışanlarının bölgede ilk andan itibaren elektrik dağıtım şebekesini ayağa kaldırmak için büyük özveriyle çalıştığını bildirdi.

İlk günden itibaren bölgede olan ve yapılacak destek için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile irtibata geçtiklerini belirten Alper, "Çevre halkı ve çalışanlarımıza 44 lokasyonumuzda barınma ve konaklama imkanı sağladık. Bugüne kadar bölgeye 750 konteyner, 148 mobil tuvalet, 56 TIR ihtiyaç malzemesi ve 75 bin destek paketi gönderdik. Bu desteklerin yanı sıra, günde 26 bin 200 kişiye yemek dağıtımı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"12 MİLYAR TL'LİK KAYNAĞI BÖLGEYE TAHSİS ETTİK"

Cenk Alper, Sabancı Gönüllüleri ile birlikte bölgedeki yardım çalışmalarına tam destek veren Sabancı Topluluğu'nun bugüne kadar enerji, banka finansmanı, arama kurtarma, barınma, gıda ve temel ihtiyaç dağıtımı alanlarında 12 milyar TL'lik bir kaynağı bölgeye tahsis ettiğini bildirdi.

Arama kurtarma çalışmalarına destek olmak adına, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 200 kişilik Sabancı arama kurtarma ekibini ve iş makinelerini bölgeye sevk ettiklerini kaydeden Alper, farklı güçlerde 1.877 jeneratörü afet bölgelerine ulaştırdıklarını aktardı.

Alper, bölgede toplam 15 bin trafoyu onararak yeniden hizmete sunduklarını belirterek, "Bu sürecin uzun bir maraton olduğunu biliyoruz. Bu sebeple tüm yaralar sarılıncaya kadar seferberiz ve bölge halkının yanında olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

"ŞİRKETLERİMİZİN BÜYÜME PLANLARININ ODAĞINDA YENİ EKONOMİ VAR"

Sabancı Holding CEO'su Alper, 2022'de zorlu koşullara rağmen, holdingin sağlıklı bilanço yapısını güçlendirmeye devam ettiklerini kaydederek, "Güçlü finansal performansımızın yanında bizleri memnun eden diğer bir konu da güçlü bilanço yönetimimizi, 'Dünya'nın Sabancı'sı' olma yolunda başlattığımız yatırım atağıyla eş zamanlı olarak götürmüş olmak. Yeni ekonomi yatırımlarımızın hız kazandığı 2022 yılını, başarılı bir finansal performansla tamamlamamızı sağlayan tüm ekip arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tüm topluluk şirketlerinin büyüme planlarının odağında, enerji ve iklim teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri ve dijital teknolojiler olarak üç ayakta ele aldıkları "yeni ekonominin" bulunduğunu vurgulayan Alper, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Enerji iş kolumuzda, Bandırma Enerji Üssü'nde Türkiye'nin ilk yeşil hidrojen üretimine başladık. Sürdürülebilirlik taahhütlerimizin en önemli tamamlayıcılarından olan yenilenebilir enerji yatırımlarımız kapsamında, 65 MW kurulu güce sahip Kayseri Erciyes Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) ve satın alınan 55 MW kurulu güce sahip Akhisar RES, 2022'de hizmete girdi. Bunun yanı sıra gelecek dönemde 1,2 milyar dolar kaynakla faaliyete geçireceğimiz toplam 1.000 MW'lık ilave rüzgar enerjisi yatırımıyla, Enerjisa Üretim şirketimizin kurulu gücünün yenilenebilir enerji payı yüzde 57'ye ulaşarak özel sektör oyuncuları arasında, elektrik üretimindeki lider konumunu güçlendirecek. Ayrıca, geçtiğimiz yıl içinde kuruluşunu tamamladığımız Sabancı İklim Teknolojileri şirketimiz aracılığıyla bir yandan yenilenebilir enerji yatırımlarımızı Türkiye’nin ötesine taşırken bir yandan da uluslararası girişim sermayesi fonları ve start-up'lara stratejik yatırımlar yapıyoruz."

Alper, bu kapsamda, ABD'li Safar Partners ile stratejik ortaklığı hayata geçirdiklerini, enerji ve iklim teknolojilerinde yıkıcı inovasyonun simge girişimleri arasında gösterilen Commonwealth Fusion Systems ve Quaise Energy start-up'larına doğrudan yatırım gerçekleştirdiklerini anlattı.

"BANKAMIZ TÜRKİYE EKONOMİSİNE SAĞLADIĞI KREDİ DESTEĞİNİ 757 MİLYAR TL SEVİYESİNE ÇIKARDI"

Cenk Alper, Kordsa'nın Microtex satın alımıyla küresel ayak izini Avrupa bölgesine taşıdığını, uzay, havacılık ve otomotiv teknolojilerinin vazgeçilmezi konumunda bulunan kompozitteki varlığını güçlendirmeye devam ettiğini bildirdi.

Yapı malzemeleri alanında, kalsiyum alüminat çimento (CAC) kapasite artış yatırımına Çimsa'nın Mersin yerleşkesinde başladıklarını kaydeden Alper, Çimsa'nın ABD ve Avrupa'da yeni büyüme platformları üzerine çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

Alper, sektörün ilk teknoloji odaklı pazaryeri iş modelini Teknosa'da başarıyla hayata geçirdiklerini, SabancıDx aracılığıyla Radiflow ve SEM'i bünyelerine kattıklarını, Sabancı Ventures ile Türkiye'deki erken aşama girişimleri desteklemeyi sürdürdüklerini anlattı.

Geçen yıl içerisinde Bulutistan, Zach.ai, Albert Health, Figopara ve Supply Chain Wizard şirketlerine yatırımlarını tamamladıklarını anımsatan Alper, "Sabancı ARF Almost Ready to Fly programıyla hem topluluk içinden hem de topluluk dışından girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmelerine destek verirken, ülkemizin teknolojik gelişimi için çok önemli gördüğümüz açık inovasyon kültürünün iş dünyasında yaygınlaşmasına da öncülük ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Alper, ağustosta kurulumunu tamamladıkları Sabancı Ageas Sağlık Sigorta şirketiyle sağlık hizmetleri alanında çok daha kapsayıcı bir bakış açısıyla yollarına devam edeceklerini kaydederek, "Diğer yandan, bankamız 2022'de Türkiye ekonomisine sağladığı kredi desteğini 616 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 757 milyar TL seviyesine çıkarırken, yüzde 23,2 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranıyla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdü." değerlendirmesinde bulundu.

KOMBİNE SATIŞLAR 403,6 MİLYAR TL'YE YÜKSELDİ

Sabancı Holding CEO'su Alper, holdingin 2022'de kombine satışlarını yüzde 166 artışla 403,6 milyar TL seviyesine yükselttiğini ve yılı 43,8 milyar TL'lik konsolide net kâr ile tamamladığını bildirdi.

Tüm bu operasyonel başarıların yanında, sürdürülebilirlik alanında da çok sayıda öncü uygulamayı hayata geçirdiklerini aktaran Alper, açıklamalarını şöyle tamamladı:

"İklim acil durumu ile kalıcı mücadeleye yönelik çok sayıda projeyi kararlılıkla hayata geçirirken, insan ve toplum odaklı pozitif etkimizi artırmayı da en büyük önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Bu kapsamda, 2021'de topluluğumuzun kuruluş yeri olan Adana'da başlattığımız Sabancı Cumhuriyet Seferberliği'ni, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketine dönüştürdük. 48 ilde gerçekleştirdiğimiz 242 etkinlikle, 15 bin Sabancı Gönüllümüz sahaya çıktı. Yaptığımız tüm çalışmalarımızı da 10 Kasım'da Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e armağan ettik."

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