Sabancı Holding'den temettü kararı

3 Mart 2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yapan Sabancı Holding, 2024 yılı faaliyet dönemine ait konsolide finansal tablolarının incelenmesi sonucunda, 6.3 milyar TL’lik nakit kâr payı (hisse başına brüt 3 lira) dağıtılması konusunda Genel Kurul’a teklifte bulunulacağını duyurdu.

Söz konusu teklifin, 27 Mart tarihindeki Genel Kurul’da kabul edilmesi durumunda, nakit kâr payı ödemeleri 2 Nisan 2025 tarihinden itibaren gerçekleşecek.

Öte yandan Sabancı Holding, 2024 yılına ilişkin enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal sonuçlarını da açıkladı. 2024 yılında Sabancı Holding’in kombine satışları 1 trilyon 244 milyar TL, kombine FAVÖK’ü ise 128,9 milyar TL olarak gerçekleşti.