Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 68 kilo insan saçı ele geçirildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 68 kilogram insan saçı ele geçirildi. Saçların yaklaşık 1 milyon 600 bin lira değerinde olduğu belirlendi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 68 kilo insan saçı ele geçirildi
DHA

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ile Sabiha Gökçen Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında yabancı uyruklu bir yolcu takibe alındı.

Tahran-İstanbul seferi yapan uçakla gelen yolcunun beraberindeki eşyalar yolcu salonuna gönderilmeden hemen önce x-ray taramasından geçirilerek kontrole tabi tutuldu. Bagajda şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine harekete geçen ekipler yolcuyu yakın takibe aldı. Şüphelinin hareketlerini izleyen ekipler, yolcunun 3 kişi ile daha bağlantısını tespit etti.

Pasaport işlemlerini bitirip yolcu salonuna gelen şüpheli yolcu, bagajlarını banttan alarak takip edildiğinden habersiz bir şekilde çıkışa doğru yöneldi. Bu aşamada ekiplerce müdahale edilerek yolcular eşya kontrolüne yönlendirildi.

Şüphelilere ait eşyalar yolcu salonunda tekrar x-ray taramasından geçirildi ve ardından fiziki aramaya tabi tutuldu. Aramada 4 şüpheliye ait 10 adet poşet içerisinde gerçek insan saçı olduğu görüldü. Operasyon neticesinde toplam 68 kilogram ağırlığında 450 bağ insan saçı ele geçirilirken, saçların yaklaşık 1 milyon 600 bin lira değerinde olduğu belirlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen gerçek insan saçlarına el konulurken olayla ilgili şüpheliler hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: İlkbahar yağışları ne anlatıyor? Kuraklıktan çıktık mı?
GÜNDEM Kuraklıktan çıktık mı?
Engin Ardıç kimdir, neden vefat etti? Gazeteci Engin Ardıç'ın hastalığı neydi ve kaç yaşındaydı?
GÜNDEM Engin Ardıç kimdir, neden vefat etti?
Gazeteci Engin Ardıç hayatını kaybetti
GÜNDEM Gazeteci Engin Ardıç hayatını kaybetti
İzmit'te otomobil fabrikasında yangın
GÜNDEM Otomobil fabrikasında yangın! Çok sayıda itfaiye sevk ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oylarınızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım
Oy kullanmada kimlerin önceliği var? 2023 Seçimlerde kimler öncelikli oy kullanabilir?
GÜNDEM Oy kullanmada kimlerin önceliği var?
TÜRKİYE SANDIĞA GİDİYOR... Son dakika: Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri 28 Mayıs yarın yapılacak
GÜNDEM Artık saatler kaldı!
Aksaray'da Saliha hemşirenin şüpheli ölümünde hastane müdürü tutuklandı! - Güncel haberler
GÜNDEM Saliha hemşirenin şüpheli ölümünde hastane müdürü ...
Milli Eğitim Bakanı Özer: 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak! Rehber öğretmen ataması ne zaman yapılacak, okullarda rehber öğretmen zorunlu mu?
GÜNDEM Bakan Özer'den 'zorunlu rehber öğretmen' açıklaması
Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? 28 Mayıs seçimlerinde kimliksiz oy verilir mi, kimlik ile seçmen kağıdı zorunlu mu?
GÜNDEM Seçmen kağıdı veya kimlik olmadan oy kullanılır mı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.