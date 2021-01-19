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Sabina Toziya'nın beyninde tümör tespit edildi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncusu Sabina Toziya'nın beyninde tümör tespit edildi. Acil olarak ameliyata alınan ve operasyon sonrası dört gün yoğun bakımda kalan Toziya'nın beynindeki tümörün tamamen temizlendiği öğrenildi

Sabina Toziya'nın beyninde tümör tespit edildi - Magazin haberleri

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye'si oyuncu Sabina Toziya, yılbaşı tatilinde ülkesi Makedonya'ya gitmişti. Toziya, Türkiye'ye dönüş hazırlığı yaptığı esnada bayıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar ünlü oyuncunun beyninde tümör tespit etti ve Sabina Toziya'yı acil olarak ameliyata aldı.

TÜMÖR TEMİZLENDİ

Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipce'nin yaptığı, yaklaşık 10 saat süren operasyon sonrası Toziya'nın beynindeki tümör tamamen temizlendi.

Dört gün boyunca yoğun bakımda kalan 74 yaşındaki oyuncu, daha sonra normal servise çıkarıldı. Sabina Toziya'nın önceki gün Türkiye'ye dönmesi için özel bir uçak ayarlandığı öğrenildi.

tv100'ün haberine göre; Başarılı geçen ameliyatın ardından Toziya'nın sağ tarafının felçli olduğu belirtildi. Fizik tedaviyle eski sağlığına kavuşması beklenen oyuncunun beynindeki tümörün habis olup olmadığı ve kemoterapi ya da radyoterapi görüp görmeyeceği ise bugün belli olacak.

Sabina Toziya'nın daha öncesinde beynindeki tümörün varlığını hissetmediği, baş ağrısı, yorgunluk ve bulantı gibi şikayetinin olmadığı belirtildi.

Öte yandan yaşanan olaylardan sonra dizinin senaryosu değişti. Toziya'nın hastalığı göz önünde bulundurularak cenaze sahnesi yazıldı.

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