Geçen sezonun başında Galatasaray ile yollarını ayıran ve İzmir ekibi Göztepe ile bir yıllık sözleşme imzalayan deneyimli sağ bek oyuncusu Sabri Sarıoğlu'na, Katar ve Çin Ligi ekipleri yoğun ilgi gösteriyor.

Göztepe ile sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu piyasasında yer alan Sabri Sarıoğlu, yurt dışından gelen cazip teklifleri reddederken, ailesinin isteği üzerine futbol hayatına Türkiye'de devam etmek istiyor.





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