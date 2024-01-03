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        Haberler Magazin Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu artık kaptan pilot - Magazin haberleri

        Yağmur Sarıoğlu artık kaptan pilot

        Galatasaray'ın eski kaptanı Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, ünvanlarına bir yenisini daha ekledi. Yağmur Sarıoğlu, kaptan pilotluğa terfi etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 09:15 Güncelleme: 03.01.2024 - 09:33
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        Üç çocuk annesi Yağmur Sarıoğlu, sorumlu kaptan pilot oldu.

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        4 bin saat yardımcı pilot olarak uçuşunu tamamlayan Sarıoğlu, 3 aylık kaptanlık eğitimi ve sınavlar sonrası yeni apoletini taktı.

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        Yağmur Sarıoğlu, 4 çizikli apolet aldığı anların sevincini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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        Kaptanlar için en yüksek rütbeyi temsil eden dört şerit apoletlerini alan Yağmur Sarıoğlu duygularını dile getirdi.

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        Yağmur Sarıoğlu, "Kaptan pilotluğa terfi! İlerlediğim bu meşakkatli yolda başta öz disiplinimden ötürü kendime, yokluğumda evdeki yerimi dolduran aileme, beni bu rütbeye layık gören hocalarıma, yön gösterici tüm değerli kaptanlarıma, yardımsever mesai arkadaşlarıma ve desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

        #Yağmur Sarıoğlu
        #sabri sarıoğlu
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