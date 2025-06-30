Sabri Ugan, 1963'te Sakarya’da doğdu. 1985'te Sakarya Gazetesi’nde muhabir olarak işe başladı, 1991'de spor müdürü oldu. Gazetede çalışırken, Sakaryaspor’un maçını anlatarak spikerliğe başladı. Başarılı anlatımları sonucu Kanal 6, onu editör olarak 1994'te transfer etti. Oradan Star TV'ye geçti. Burada Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının çok önemli maçlarını anlattı. Daha sonra Doğan Grubu'ndan ayrılan Ugan birçok kanalda çalıştı. Futbolun yanı sıra sporun diğer dallarında da spikerlik yapan Sabri Ugan'ın 'Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan' isimli bir kitabı bulunuyor.
Sabri Ugan'ın cenaze programı belli oldu
Akciğer kanseri nedeniyle vefat eden ünlü spor spikeri Sabri Ugan'ın, cenaze programı belli oldu. Ugan'ın son isteği yerine getirilecek
Türk spor medyasının tanınan isimlerinden Sabri Ugan, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 3 aydır akciğer kanseri tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarının anlatımıyla hafızalara kazınan Ugan, tedavi gördüğü hastanede dün 62 yaşında hayata veda etti.
Sabri Ugan'ın hakkında; 'Aslan Yürekli Kaptan' adlı kitabını yazdığı Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan; "Hafızamıza kazınan o güzel sesin sahibi. En unutulmaz futbol anılarımızın anlatıcısı. Her zaman kibarlığıyla, zarafetiyle hatırlayacağım güzel insan Sabri Ugan’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. İyi ki bu dünyaya silinmez izler bıraktın canım ağabeyim" mesajıyla, üzüntüsünü dile getirdi.
Sabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan, babasının cenaze programını, sosyal medya hesabından paylaştı.
Sabri Ugan'ın cenazesi; yarın (Salı günü) 10.30'da Levent Spor Yazarları Derneği'nde düzenlenecek veda töreni sonrasında, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle vaktine müteakip kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Sakarya'ya gönderilecek. Sakarya Orhan Camii'nde ikindi namazına müteakip Emirdağ Mezarlığı'na defnedilecek.
SON İSTEĞİ
Sabri Ugan’ın son isteğinin; Emirdağ Mezarlığı'na defnedilen babasının üzerine gömülmek ve cenazesinin memleketi Adapazarı Orhan Camii'nden kaldırılması olduğu öğrenildi.