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        Haberler Magazin Sabri Ugan'ın kardeşinden açıklama - Magazin haberleri

        Sabri Ugan'ın kardeşinden açıklama

        Akciğer kanseri nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören ünlü spor spikeri Sabri Ugan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 12:08 Güncelleme: 26.06.2025 - 12:17
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        "Dualarınızı eksik etmeyin"
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        Türk spor medyasının tanınan isimlerinden Sabri Ugan, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 3 aydır akciğer kanseri tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Ugan'ın dün vefat ettiğine dair iddialar, sosyal medyada yayılmış ancak oğlu Doruk Ugan ve kardeşi Raif Ugan, bu söylentileri yalanlayarak, tedavisinin sürdüğünü belirtmişti.

        Raif Ugan, ağabeyinin sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaparak; "Doktorları 24 Haziran Salı günü tedavinin yoğun bakımda sürmesine karar verdiler. Süreç halen devam ediyor. Tıpkı karakteri gibi savaşmaya devam ediyor. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

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        Raif Ugan

        Ünlü spikerin oğlu Doruk Ugan ise şunları aktardı: Babamın nezaketine yakışacak kelimeleri bulacak zamanı henüz yaratamadığım için size cevap veremedim. Sevginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim. Babamın izleyenleri ve dinleyenleriyle kurduğu bağ, içimi güzelleştiriyor. İyi ki varsınız. Sizi bilgilendirmek isterim: Bu sabah babamı ziyaret ettim. Ona, baba-oğul koridor futbolumuzdan, her cuma okul çıkışında yanımda oluşundan, ona olan sevginizden ve anlattığı maçlardan bahsettim. Babam çok zarif görünüyor. Durumu stabil. Her şeyin yoluna gireceğine ve yazmak istediği kitabı yazacağına yürekten inanıyorum. Savaşçımla gurur duyuyorum. Sevgilerimle.

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