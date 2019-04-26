Aslen Giresunlu olan Sabri Uzun 1978 yılında adım attığı emniyetteki görevini 2013 yılına kadar sürdürmüştür. 40 yıllık mesleki kariyerinde Türkiye'de meydana gelmiş olan istihbarat meselelerinin çoğuna hakim isimler arasında yer almaktadır.

Birçok siyasi olayı anlatan kitabın altına imzasını atmış, uzun süre Türkiye'nin gündemini oluşturan gizli meseleler ile ismi sıkça gündeme gelmiştir. Bir kitabında 28 Şubat süresince tanık olduğu olayları kaleme almıştır.

SABRİ UZUN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Sabri Uzun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte yardım suçlarından gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Uzun'un, "Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte yardım" suçlarından Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı, emniyette ifade işleminin devam ettiği belirtildi.