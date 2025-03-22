Saç beyazlamasını geciktiren besinler

"TAKVİYE YERİNE DOĞAL BESİNLER ALINMALI"

Luteolinin yaşlanma karşıtı etkilerinin umut verici olduğunu belirten Dyt. Çakaloğlu, doğrudan takviye kullanımına karşı uyarıda bulunarak şunları söyledi: “Luteolin içeren besinleri doğal yollarla tüketmek en güvenli yöntemdir. Ancak yüksek doz luteolin takviyesi almak, hücre yenilenmesini hızlandırırken kontrolsüz hücre bölünmesine yol açarak kanser riskini artırabilir. Maydanoz, kereviz ve brokoli gibi luteolin açısından zengin sebzelerin düzenli tüketimi, saç sağlığını destekliyor. Bu sebzeleri günlük beslenme düzeninize dahil etmek, hem yaşlanma sürecini yavaşlatabilir hem de genel sağlığınızı destekleyebilir.”