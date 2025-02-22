Saç kremi orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken orucu saç kremi kullanmak bozar mı?

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirenler, günlük alışkanlıklarının oruca etkisi konusunda sık sık sorularla karşılaşıyor. Kişisel bakım ürünlerinin kullanımı da bu sorular arasında öne çıkıyor. Özellikle saç kremi gibi bakım ürünlerinin orucu bozup bozmadığına dair kafa karışıklıkları, bu dönemde internet aramalarında artış gösteriyor. Oruç ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyenler, Diyanet’in bu konudaki açıklamalarını merakla araştırıyor. Sizler için hazırladığımız yazımızda orucu bozan eylemlerle ilgili bilinmesi gerekenleri sizler için derledik.

SAÇ KREMİ ORUCU BOZAR MI?

Ramazan ayında oruç tutarken birçok kişi, günlük alışkanlıklarının oruca etkisini merak eder. Bu sorulardan biri de saç kremi kullanmanın orucu bozup bozmayacağıdır. Saç kremi, saç bakım rutinimizin bir parçası olsa da, oruç üzerindeki etkisi dini kurallar çerçevesinde değerlendirilmelidir. Oruç, temel olarak yeme, içme ve cinsel ilişki gibi fiillerden uzak durmayı gerektirir. Vücuda bilerek bir şey almak, özellikle ağız yoluyla mideye ulaşan maddeler, orucu bozan unsurlar arasında yer alır. Ancak saç kremi, saç tellerine ve saç derisine dışarıdan uygulanan bir bakım ürünüdür. Vücudun içine girmediği, mideye ulaşmadığı sürece saç kremi gibi kozmetik ürünler orucu bozmaz. Yani, saç kremi sürmek orucunuzu riske atmaz.

REKLAM

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA GÖRE SAÇ KREMİ ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı, oruçla ilgili sıkça sorulan sorulara net ve güvenilir yanıtlar sunar. Oruç ibadetiyle ilgili olarak Diyanet’in ortaya koyduğu temel prensipler, orucu bozan ve bozmayan durumları açık bir şekilde belirtir. Diyanet’e göre orucu bozan başlıca durumlar, yeme, içme ve cinsel ilişki gibi fiillerdir. Bunun dışında mideye ulaşan herhangi bir madde de orucu geçersiz kılar. Ancak cilt üzerine sürülen kremler, yağlar, losyonlar ya da saç bakım ürünleri gibi dıştan uygulanan kozmetikler, mideye ulaşmadıkları için orucu bozmaz. Saç kremi de bu gruba dahildir.

Dolayısıyla Diyanet’in açıklamalarına göre saç kremi kullanmak orucu bozmaz. Ancak dikkatli olunması gereken bir husus, saç kremi uygularken veya durularken, su ya da krem kalıntılarının yanlışlıkla ağız ya da burun yoluyla vücuda alınmamasıdır. Eğer böyle bir durum gerçekleşirse ve krem mideye ulaşırsa, bu orucu bozar.