ÇABASIZ, DAĞINIK SAÇ MODELİ

Kasıtlı olarak yapılan dağınık görünümlü at kuyruğu, topuz ya da örgüler zahmetsiz bir görünüm oluşturmak için mükemmel seçenekler.. Bu stile sahipseniz kaygısız ve rahat olduğunuzu söylemek doğru olacaktır. Her zaman göz alıcı görünmek size göre değil.