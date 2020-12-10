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Sadakatsiz 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 9 bölüm

Sadakatsiz dizisinin 9. son bölümünde; Yıllar sonra geri dönen Volkan, Asya'nın kafasını karıştırmaya çalışıyor. Volkan verdiği büyük parti herkesin gündemine oturuyor. Volkan, oğlu Ali'yi yanına çekmek isterken Asya oğlunun partiye katılmasını içten içe istemiyor. Ancak oğlunu almak için partiye gittiğinde tüm dikkatler Asya'nın üzerine çekiliyor. Sadakatsiz 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sadakatsiz 8. son bölüm özeti...

Sadakatsiz 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 9 bölüm

Sadakatsiz 9. bölümü ile Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Burak Sergen'in yer aldığı dizi yeni bölümleri ile Çarşamba akşamları dizi severlerle buluşuyor. Son bölümde, Volkan'ın yeniden Asya'ya karşı zaaf göstermesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Sadakatsiz 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sadakatsiz 9. son bölüm özeti...

SADAKATSİZ 9. SON BÖLÜM ÖZETİ

2 yıl sonra geri dönen Volkan, Asya'nın kapısına dayanıyor. Ancak Asya duydukları karşısında bir afallama yaşıyor. Asya'yı unutamadığını söyleyen Volkan ne yapmak istiyor?

8. BÖLÜM ÖZETİ

Volkan da onu buradan vurmak için Ali'yi yanına çekecek hamleler yapıyor. Ancak, Ali'nin onu Derin'in evinde bulması olayları karma karışık hale getiriyor. Ali anne ve babasının arasında olanları anlamlandırmaya çalışırken olanlar oluyor... Asya, Ali'ye gerçekleri anlatmanın zamanı geldiğini düşünüyor ve onu alıp gidiyor. Peki bu konuşmalar Ali'yi nasıl etkileyecek? Volkan ve Asya arasındaki gerilim onu nasıl etkileyecek?

Asya, oğlunu kaybetme korkusuyla hata yapacak mı? Volkan, bu durumları mahkemede ona karşı kullanacak mı? Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

SADAKATSİZ 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

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