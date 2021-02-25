Sadakatsiz dizisinin 19. yeni bölümü ile diziseverlerin karşısına çıktı. Her hafta yeni bölümleri ile seyircileri ekrana bağlayan Sadakatsiz dizisinde gelecek hafta neler olacak merak ediliyor. Son bölümde; Gönül, Haluk'un bir oğlu olduğunu öğrenir. Volkan ile Derin'in arası düzelir. Asya yeni bir aşka yelken mi açmaktadır? Sadakatsiz 19. son bölüm detayları...

SADAKATSİZ 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SADAKATSİZ 19. SON BÖLÜM ÖZETİ

Volkan’ın Asya karşısında sergilediği zaaf onu duygusal olarak büyük bir çıkmaza sürüklerken, Hicran’ın gelişiyle ortaya çıkan gerçekler herkesi derinden sarsmıştır. Derin Volkan’la olan ilişkisini yoluna sokmak için elinden geleni yaparken, Asya’nın geçmişinden gelen sürpriz karşısında Volkan’ın tavrı ne olacaktır?