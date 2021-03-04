Sadakatsiz , 20. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bu akşamki bölümde oldukça çarpıcı anların yaşandığı dizinin yeni bölüm fragmanı merakla araştırılıyor...

SADAKATSİZ 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SADAKATSİZ 20. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya’nın Sinan’la yakınlaşmasını kaldıramayan Volkan, Derin’in de evi terk etmesi ile iyice köşeye sıkışmıştır. Hicran ve Haluk’un beklenmedik buluşması büyük bir krizi tetiklerken, Gönül hem kendisi hem kızı için boş durmamaya kararlıdır.

Derin’e kendini affettirmek için çabalayan Volkan, bir yandan da Sinan’ı Asya'dan uzaklaştırmaya çalışır. Vakfa gelen sürpriz ziyaretçi gündeme bomba gibi düşerken, Derin'in mağazasının açılışında olanlar dengeleri bir kez daha alt üst edecektir.