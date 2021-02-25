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Sadakatsiz Derin'in elleri neden kırmızı? Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen kimdir?

Sadakatsiz Derin'in elleri neden kırmızı? Sorusu sosyal medyanın gündemine oturdu. Her çarşamba Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin izleyiciler Sadakatsiz Derin'in gerçek ismini de merak ediyor. Peki, Sadakatsiz Derin'in elleri neden kırmızı? Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen kimdir? İşte detaylar...

Sadakatsiz Derin'in elleri neden kırmızı? Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen kimdir?

Sadakatsiz dizisi her Çarşamba izleyicileri ekrana kilitliyor. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in bulunduğu dizi sosyal medyanın gündeminde. Dizide Derin karakterini canlandıran Melis Sezen'in ellerinin neden kırmızı olduğu merak ediliyor. Peki, Sadakatsiz Derin'in elleri neden kırmızı? İşte detaylar...

SADAKATSİZ DERİN'İN ELLERİ NEDEN KIRMIZI?

Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen'in her hafta ekrana gelen bölümlerde ellerinin kırmızı oluşu izleyicilerin gözünden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları "Sadakatsiz Derin'in elleri neden kırmızı?" şeklinde Twitter üzerinden de etiket açmış durumda. Ancak konu ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Dizinin hayranları Sadakatsiz Derin'in ellerinin üşümekten ya da rolünü oynarken stres yaptığı için sürekli kırmızı olduğu yorumlarında bulundular.

MELİS SEZEN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğan Sezen, lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir; bir adet erkek kardeşi bulunan Sezen'in ailesi ticaretle uğraşmaktadır.Verdiği bir röportajda tiyatroya başlamasında destek olduklarını,bir başka röportajında ise annesinin oyunculuğa ilgisini fark edip kendisini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yazdırdığını söylemiştir.12 yaşından itibaren drama eğitimi alan Sezen, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde de bir yıl boyunca tiyatro eğitimi aldı Ardından Silivri'de Ali Solmaz Tiyatrosu'nda Cümbüş-ü Hospital adlı oyunda oynadı. Eğitimine de devam eden Sezen, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nden mezun oldu.2016-17 yılları arasında Hayat Bazen Tatlıdır dizisiyle birlikte televizyon dünyasına adım attı.

2017-18 yılları arasında Siyah İnci dizisinde "Ebru" karakterini canlandırdı.2018 yılında sinemaya bağımsız filmlerle giriş yaptı. Rol aldığı ilk film Dünya Hali ve ikinci film Tilki Yuvası oldu.Bağımsız filmlerden sonra ilk ciddi rolünü Yarış atı Bold Pilot ve jokeyi Halis Karataş'ın gerçek hikâyesini anlatan Bizim İçin Şampiyon filmiyle yaptı.2019 yılında Leke dizisinde "Yasemin" karakteri ilk başrolü oldu.Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde yine başrol olan "Deren" karakterini canlandırdı. 2019 yılının sonunda Mucize 2: Aşk filminde "Beren" karakterini canlandırdı.

Sezen, 2019'da IMDB Starmetre listesinde ilk 100'e girmiştir. 2020 yılında İstanbul'un işgali, Meclis-i Mebûsan'ın dağıtılması, Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki Kuvâ-yi Milliye hareketi ve Ankara'da yeni bir meclisin kuruluş süreçlerini anlatan Ya İstiklal Ya Ölüm tarihi mini dizisinde başrol karakteri "Nazan" karakterini canlandırdı.

Ayrıca son olarak Kovala adlı sinema filminde rol aldı. Filmin vizyon tarihi 17 Nisan 2020 olarak açıklandı; ancak dünya genelinde yaşanan koronavirüs pandemisi sebebiyle Türkiye'de alınan önlemler dolayısıyla film vizyona girmedi ve ertelendi.Yeni vizyon tarihinin filmin resmi sosyal medya hesaplarından duyurulacağı açıklanmıştır. 2020 Ekim ayından itibaren Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile birlikte Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol karakterdir.

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