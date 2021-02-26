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Sadakatsiz Derin ölüyor mu? Sadakatsiz Derin diziden ayrılıyor mu?

Sadakatsiz Derin ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Sorusu merak ediliyor. Sadakatsiz dizisi Doctor Foster isimli yabancı bir diziden uyarlama olarak karşımıza çıkıyor. Son bölümde Sadakatsiz Derin'in Volkan'ı terk etmesi sonrası izleyiciler 'Derin'e ne oldu?' Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Sadakatsiz Derin ölüyor mu? Sadakatsiz Derin diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar...

Sadakatsiz Derin ölüyor mu? Sadakatsiz Derin diziden ayrılıyor mu?

Sadakatsiz’in son bölümleri ardından dizinin Derin’i Melis Sezen’in akıbeti merak konusu oldu. Daha önce Derin'in cinayete kurban gittiğine dair ipuçları veren görüntüler dikkat çekmişti. Sadakatsiz dizisinin 19. son bölümde ise Melis’in Volkan’ı bir notla terk ettiği görülüyor.

Olaylardan 20 gün sonra ise Volkan ve Derin'in evinde beklenmedik gelişmeler yaşanacağına dair ipuçları geçtiğimiz haftalarda gelmişti. Polislerin evde inceleme yaptığı görüntüler ardından Derin'in Volkan'la ilgili yazdıkları şoke etkisi yarattı. Derin, Volkan'ın kendisinin öldürme ihtimalinden bahsettiği notlar soru işaretlerine neden oldu.

Sadakatsiz'in 19. son bölümünde Derin'in dizideki akıbetiyle ilgili soru işaretleri arttı. Sadakatsiz 24 Şubat Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Volkan'ın izini süren Derin artık yolun sonuna gelmiştir. Volkan'ın sürekli Asya'nın yanında olması, Asya'nın Derin'e anlattıkları onu çok mutsuz eder ve büyük bir şüpheye sürükler. Volkan'la tam arayı düzelttiğini düşünürken Asya'nın İstanbul'a gitmesi ve peşinden Volkan'ın da gitmesi artık dananın kuyruğunu koparır. İçindeki bu şüphelerle daha fazla yaşayamayan Derin bir karar alır. Volkan'a bir not yazıp evi terk eden Derin en vurucu hamlesini yapar. Derin'in gittiğini öğrenen Volkan şoke olur. Peki Derin nereye gitti? Derin'e ne oldu?

DERİN'E NE OLDU, ÖLDÜ MÜ?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 18. bölümde Derin ile Volkan'ın evindeki polislerin inceleme yaptığı görüntüler ve Volkan'a ait olduğu öne sürülen mesaj, izleyicilerin aklında soru işaretleri bıraktı. Derin'in ölerek diziden ayrıldığı düşünülse de ekrana gelen 19. bölümde Melis Sezen tarafından canlandırılan Derin'in fotoğrafının olduğu 'Kayıp' yazılı afişler dikkat çekti. Derin'e ne oldu heyecanla araştırılırken, genç oyuncunun dizideki akıbeti, Derin karakterinin başına ne geldiği yeni bölümde netleşecek.

Derin'i oynayan Melis Sezen'in Sadakatsiz dizisinden ayrılıp ayrılmadığı konusu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak Sadakatsiz dizisinin uyarlandığı 2015 yılında BBC One kanalında yayınlanan Doctor Foster isimli yabancı mini drama dizisinde Derin karakterinin uyarlandığı Kate karakteri ölerek diziye veda ediyor. Sadakatsiz dizisinin orijinal senaryoya sadık kalıp kalmayacağı ilerideki günlerde belli olacak.

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