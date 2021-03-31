Melis Sezen'in yaşamı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Melis Sezen, Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Sadakatsiz dizisi oyuncuları arasında yer alıyor. Peki Melis Sezen kimdir, nereli ve diziden ayrıldı mı?
Sadakatsiz Derin öldü mü?
Sadakatsiz dizisinde Derin'in öldürüldüğü iddia edildi. Melis Sezen'in diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Yayınlanan son fragmanda Derin'in öldüğü ve polis ekiplerinin arama yaparken bulduğu bir mektup okunduğu görüldü. Ayrıca ekipler Derin'in telefonuna gelen tehdit mesajlarını buldu. Derin'in ölüp ölmediği bu akşamki bölümde netleşecek.
Sadakatsiz dizisi 2015 yılında BBC One kanalında yayınlanan Doctor Foster isimli yabancı mini drama dizisinden uyarlaması. Sadakatsiz dizisinin orijinali Doctor Foster'da Derin karakterinin uyarlandığı Kate karakterinin ölerek diziye veda ediyor
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