Sadece 10 dakikanızı ayırmanız yeter! Ayağınızı sıkan ayakkabıları nasıl daha rahat hale getirebilirsiniz?

AYAKKABI NEDEN SIKAR?

Ayakkabıların sıkmasının temel nedeni üretim sırasında kullanılan sert malzemeler ve kalıplardır. Deri, suni deri ya da tekstil fark etmeksizin, ayakkabı ilk etapta ayağın doğal formuna uyum sağlamaz.

Gün içinde ayakların şişmesi de bu baskıyı artırabilir. Özellikle bot ve kapalı ayakkabılarda yanlardan sıkma hissi çok daha yaygındır.