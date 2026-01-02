Sadece 10 dakikanızı ayırmanız yeter! Ayağınızı sıkan ayakkabıları nasıl daha rahat hale getirebilirsiniz?
Yeni alınan ya da uzun süredir dolapta bekleyen ayakkabılar, ilk giyildiğinde ayağı sıkabilir ve gün içinde ciddi rahatsızlığa yol açabilir. Özellikle burun ve yan kısımlarda hissedilen baskı, yanlış numaradan ziyade ayakkabının henüz ayağa uyum sağlamamasından kaynaklanır. Neyse ki ayakkabıyı çöpe atmadan ya da iade süreciyle uğraşmadan önce evde uygulanabilecek pratik çözümler var. Üstelik çoğu yöntem yalnızca 10 dakikanızı alıyor!
Ayağınızı sıkan ayakkabılar yüzünden dolabınızda bekleyen kaç çift var? Oysa birkaç basit yöntemle bu ayakkabıları yeniden giyilebilir hale getirmek mümkün. Üstelik uygulaması sadece birkaç dakikanızı alıyor. İşte detaylar!
AYAKKABI NEDEN SIKAR?
Ayakkabıların sıkmasının temel nedeni üretim sırasında kullanılan sert malzemeler ve kalıplardır. Deri, suni deri ya da tekstil fark etmeksizin, ayakkabı ilk etapta ayağın doğal formuna uyum sağlamaz.
Gün içinde ayakların şişmesi de bu baskıyı artırabilir. Özellikle bot ve kapalı ayakkabılarda yanlardan sıkma hissi çok daha yaygındır.
KALIN ÇORAP VE ISI YÖNTEMİ
En bilinen yöntemlerden biri kalın çorap giymek ve ayakkabıyı bu şekilde kısa süreliğine esnetmektir. Kalın bir çorap giyip ayakkabıyı ayağınıza geçirdikten sonra, birkaç dakika ev içinde yürüyebilirsiniz.
İsterseniz saç kurutma makinesiyle ayakkabının sıkan bölgelerine hafif ısı uygulayarak malzemenin yumuşamasını sağlayabilirsiniz. Bu işlem sırasında ayakkabıyı ayağınızdan çıkarmamaya dikkat edin.
AYAKKABI KALIBI KULLANMA
Ayakkabı kalıpları, özellikle gece boyunca uygulandığında oldukça etkilidir. Ayakkabının içine yerleştirilen kalıp, malzemenin yavaş ve kontrollü şekilde genişlemesini sağlar. Eğer evinizde kalıp yoksa, kalın çorap veya gazete kağıdıyla ayakkabının içini sıkıca doldurmak da benzer bir etki yaratabilir.
SPREY VE NEM DESTEKLİ YÖNTEMLER
Ayakkabı genişletici spreyler, sıkan bölgeleri hedef alarak malzemeyi geçici olarak yumuşatır.
Sprey sonrası ayakkabıyı giyip birkaç dakika yürümek, ayakkabının ayağınızın şeklini almasına yardımcı olur. Alternatif olarak hafif nemli bir bezle ayakkabının iç kısmını silmek de özellikle deri modellerde işe yarayabilir.
NE ZAMAN VAZGEÇMELİ?
Tüm bu yöntemlere rağmen ayakkabı hâlâ ayağınızı acıtıyorsa, numara veya kalıp tamamen uygun olmayabilir. Uzun süreli sıkma, nasır ve eklem ağrılarına yol açabileceği için bu noktada ayakkabıyı kullanmamak en sağlıklı tercih olacaktır.
Kaynak: Healthline, Wikihow