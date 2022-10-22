Türkiye'deki Nesli Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Projesinde, pilot türlerden biri olan bozkır kartalının çoğaltılması hedefleniyor.

AA'da yer alan habere göre projenin yürütücülerinden yaban hayatı uzmanı Süreyya Cevat İsfendiyaroğlu, bozkır kartalının çok nadir görülen bir tür olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'DE 12 ÇİFT KALDI"

Türkiye'de 12 çift olduğunu değerlendirdiklerini aktaran İsfendiyaroğlu, "Proje kapsamında Konya kapalı havzasında 40 gün boyunca saha çalışması yaptık. Tuz Gölü, Karapınar ve Ereğli başta olmak üzere çevredeki sulak alanlarda gözlemlerde bulunduk. İyileştirme çalışmaları yaparak bölgede daha çok kartalı cezbedebiliriz ve koruma çalışmalarıyla bunların burada kalmasını, gelecek nesillere intikal etmesini sağlayabiliriz" dedi.

İsfendiyaroğlu, bozkır kartalının Kazakistan, Rusya ve Moğolistan'da görüldüğüne işaret ederek, şöyle konuştu: