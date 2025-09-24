Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Sadettin Saran, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda takımını yalnız bırakmadı - Basketbol Haberleri

        Sadettin Saran, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda takımını yalnız bırakmadı

        Fenerbahçe'nin hafta sonu yapılan kongresinde başkanlığa seçilen Sadettin Saran, Fenerbahçe Beko'nun Beşiktaş ile karşılaşacağı 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda takımını yalnız bırakmadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 20:02 Güncelleme: 24.09.2025 - 20:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sadettin Saran, takımını yalnız bırakmadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geliyor.

        Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta sonu yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Sadettin Saran da mücadelenin başlamasına 1 saat kala salona geldi. İlk olarak saha kenarından ilerleyerek sarı-lacivertli taraftarların bulunduğu bölüme giden Saran, taraftarları selamladı. Fenerbahçeli taraftarlar da "Fenerbahçe'nin başkanı Sadettin Saran" tezahüratlarında bulundu.

        Saran ve ekibi daha sonra soyunma odasına giderek Fenerbahçeli basketbolculara başarılar diledi. Salona geri dönen Sadettin Saran daha sonra locaya çıkarak maç saatini beklemeye başladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Şara ile görüştü
        Zelenskiy: Rusya'ya saldırmak gerekiyorsa şu an yapılmalı
        Zelenskiy: Rusya'ya saldırmak gerekiyorsa şu an yapılmalı
        4 ve 2 yaşındaki kardeşler, gıda zehirlenmesi kurbanı!
        4 ve 2 yaşındaki kardeşler, gıda zehirlenmesi kurbanı!
        Kayseri'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kayseri'de ilk 11'ler belli oldu!
        Koç Fenerbahçe'yi nasıl devretti?
        Koç Fenerbahçe'yi nasıl devretti?
        24 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        24 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        Sigortada hareketli dönem
        Sigortada hareketli dönem
        Dehşetin görüntüsü! Balkona kaçtılar ama kurtulamadılar!
        Dehşetin görüntüsü! Balkona kaçtılar ama kurtulamadılar!
        3 kez uzaklaştırma 4'üncü de katliam!
        3 kez uzaklaştırma 4'üncü de katliam!
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşlamıştı! Sıcak gelişme!
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşlamıştı! Sıcak gelişme!
        Trump'tan Mehmet Öz'den sonra kardeşine de yeni görev
        Trump'tan Mehmet Öz'den sonra kardeşine de yeni görev
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!