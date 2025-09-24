Sadettin Saran, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda takımını yalnız bırakmadı

38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta sonu yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Sadettin Saran da mücadelenin başlamasına 1 saat kala salona geldi. İlk olarak saha kenarından ilerleyerek sarı-lacivertli taraftarların bulunduğu bölüme giden Saran, taraftarları selamladı. Fenerbahçeli taraftarlar da "Fenerbahçe'nin başkanı Sadettin Saran" tezahüratlarında bulundu.

Saran ve ekibi daha sonra soyunma odasına giderek Fenerbahçeli basketbolculara başarılar diledi. Salona geri dönen Sadettin Saran daha sonra locaya çıkarak maç saatini beklemeye başladı.