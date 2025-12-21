Sadettin Saran'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında 'şüpheli' olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın ifadesi ortaya çıktı. Saran savcılık ifadesinde, "Ela Rümeysa ile tahmini olarak 3 sene önce bana mesaj atmasından dolayı tanışmıştık. Bu vesile ile telefon numaralarımızı aldık ve konuşmalara başladık" dedi.

'UYUŞTURUCU YETİŞTİRMEKLE UZAKTAN YAKINDAN ALAKAM YOKTUR'

DHA'da yer alan habere göre Sadettin Saran'ın, 31.05.2025 tarihinde Ela Rümeysa Cebeci'ye, “Tamam pazar teyitleşiriz, sende var mı ondan? Pazar sabahtan teyitleşelim. Olma ihtimali yüzde 70. Asos'a gideceğim, birazdan geç dönmem herhalde, tamam? Konuşuruz, hadi bay bay" şeklinde mesaj attığı, devamında Ela Rümeysa Cebeci'nin de, “Ben Escobar mıyım, nereden bulayım, sen yetiştiriyordun ya başkanım, yolla bir kaç dal takılalım, haberleşiriz" şeklinde cevap verdiği soruldu. Saran cevaben, "Mesaj içerikleri doğrudur ancak tarihleri noktasında yanlışlık olabilir. Bu yazışmalar yaklaşık 17-18 ay önceki yazışmalardır. Mesaj içerikleri daha önce izlediğim filmden dolayı kendi aramızda yaptığımız bir espridir. Benim uyuşturucu yetiştirme ile uzaktan yakından hiçbir alakam olamaz. İzlediğimiz filmden dolayı filmin konusu ile ilgili olduğu için kendi aramızda yaptığımız bir espridir. Bu mesajlaşmalar da şaka amaçlıdır" dedi.

REKLAM 'BAHÇEDEN TOPLA GETİR' ŞEKLİNDEKİ MESAJLAŞMALAR SORULDU Saran'ın Cebeci'ye, “Kızım laf dinlemiyorsun ki, yavaş yavaş diyorum. Böyle obsesif insanlar gibi böyle şey yapıyorsun, bir ayarında bırak. Her şeyi abartıyorsun ya, neyse. Habertürk'te bir sürü insanı işten çıkarıyorlarmış, doğru mu ha? Bir de baskı yapıyorlar galiba diye. Cebecinin ise cevaben, "Ama var ya ne HD rüyalar gördüm ve böyle düşüncesizce uyudum, acayip rahatlatıyor. Müthiş bir şeymiş o, bahçeden topla getir bana bir dahakine. Evet evet, çok kafa isimler, kafaları kelle alıyorlar. Esra Hanım'ı gönderdiler, 3 gün önceki Esra Hanım çok uzun yıllardır Didem Ciner'in sağ koluydu, Show'un başındaydı. İnsanları, spikerleri falan çıkarma değil, kafaları koparıyorlar. Bakalım neler olup bitecek, bekleyip göreceğiz ama bir dizayn var. Lütfen sen de Kenan Bey ile aranı düzelt, bak bu benim için çok önemli bir şey, çok mutlu olurum bunu yaparsan" şeklindeki mesajlaşmaları soruldu. Saran cevaben, "Ben Kenan Tekdağ'ın kötü kalpli ve tehlikeli bir insan olduğunu bildiğim için, Ela Rümeysa TV100 kanalından Show TV'ye geçerken kendisini uyardım. Kenan'ın kötü kalpli, tehlikeli ve karanlık ilişkileri olduğunu söyledim. Ondan dolayı Kenan Tekdağ ile mesajlar atmış olabilir. Yine mesaj içeriğinde yer alan 'Müthiş bir şeymiş o, bahçeden topla getir bana bir dahakine' ifadesi ise yine aynı şekilde izlediğimiz bir filmdeki repliklerden kaynaklı, kendi aramızda metafor şeklinde geliştirdiğimiz bir espridir" dedi.

"ŞARAPTAN BAHSEDİYORUM" Öte yandan Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında geçen “İyi misin?, Çok içtik?" şeklindeki mesajları soruldu. Saran cevaben, “Çok içtik, şeklindeki mesajım Hırvatistan'dan bana gelen özel bir şaraptı. Ondan bahsediyorum. O akşam Ela ile içtiğimiz şaraptan bahsediyorum. Ben akşam puro içtim. Ela da Vozol sigara içti. O akşam şarabı da çok fazla içti. Bir şişeden ben yarım kadeh içtim. Geri kalanını da Ela içti. Ela'nın 'Kafam hala güzel, o nasıl bir şeydi' şeklindeki mesajı bu şarabın tamamını içmesinden kaynaklıdır. Benim kesinlikle böyle bir şeyle alakam olamaz. Hatta Ela Rümeysa'ya en son birkaç hafta önce ilk gözaltına alınıp bırakıldıktan sonra bir geçmiş olsun mesajı da attım. Kendisi de bana, 'İnan ben böyle bir şey yapmadım' tarzında cevap vermişti. Birlikte uyuşturucu madde içmiş olsaydık bana böyle bir cevap vermezdi ya da 'Bana inan' demezdi. Ben de ona 'Sana inanmak istiyorum' şeklinde cevap vermiştim" ifadelerini kullandı. "BU KADAR ALENİ KONUŞMAMIZ İŞİN ESPRİ OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR" Yine Cebeci ile arasında geçen, “Bana gelirken ot getirmeyi unutma ama sarılmamış, doğal halde", “Öyle yok bende", “E hani ekmiştin" şeklindeki mesajları sorulması üzerine Saran cevaben, “Yukarıdaki savunmam ile aynıdır. Bu mesajlar dediğim gibi izlediğimiz filmlerdeki konuşmalarda metafor şeklinde yapılan esprilerdir. Zaten bu kadar aleni bir şekilde konuşmamız da bu işin espri olduğunu göstermektedir. Gerçek olsa bu kadar aleni konuşulmazdı. Benim bu hayatta tek bir bağımlılığım var, o da spordur. Sadece benim kanser olduğum dönemde, annem ile babamın son hastalık ve ölüm süreçlerinde, Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde ve iftiraya uğradığım süreçte pek çok kişi tarafından tarafıma organik sakinleştiriciler verilmişti. Ben de bunları hatırladığım kadarıyla kullandım. Bunların içerisinde uyuşturucu etken maddesi olduğunu düşünmüyorum" dedi.