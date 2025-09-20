Sadettin Saran kimdir? Fenerbahçe'nin başkan adayı Sadettin Saran kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Eylül Cumartesi günü başladı. Yeni başkanın 21 Eylül Pazar günü belli olacağı seçimde, başkan adayları Ali Koç ve Sadettin Saran yönetim kurulu üyelerini belirledi. Bu kapsamda seçim öncesinde Fenerbahçe'nin başkan adayları arasında yer alan Saran Holding'in kurucusu Sadettin Saran'ın hayatı ve kariyeri gündemi meşgul eden konular arasında yer aldı. Peki, "Sadettin Saran kimdir? Fenerbahçe'nin başkan adayı Sadettin Saran kaç yaşında, nereli?" İşte Sadettin Saran'ın biyografisi...
Sadettin Saran kimdir, sorusu başkanlık seçimi öncesinde yanıtı en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. Sadettin Saran, medya, online, hizmet, yayıncılık, havacılık, savunma, enerji ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren, Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Eski milli yüzücü ve Fenerbahçe’nin eski yöneticisi olan Saran, ABD’deki Kentucky Üniversitesi’nden, Makine Mühendisliği dalında mastırını da alarak mezun olmuş ve Arkansas’ ın Little Rock kentindeki Ensco Environmental Services şirketinde Teknik Destek Mühendisi olarak çalışmaya başlamıştır. Peki, "Sadettin Saran kimdir? Fenerbahçe'nin başkan adayı Sadettin Saran kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?" İşte Sadettin Saran'ın biyografisi...
SADETTİN SARAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Sadettin Saran, 30 Ağustos 1964’te ABD’nin Denver, Colorado şehrinde doğdu. Çocukluğunun bir kısmını Türkiye’de geçiren Saran, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Türkiye’de tamamladı. Ardından ABD’ye giderek Kentucky Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği okudu ve spor bursuyla eğitim aldı. Üniversite yıllarında yüzme takımının kaptanlığını yaptı, iki yıl “En Değerli Sporcu” seçildi ve 1984-1985 yıllarında Türk Milli Yüzme Takımı’nın kaptanlığını üstlenerek 50 metre serbest stil ve 25 yaş üstü masterlar kategorisinde Türkiye rekoru kırdı. İngilizce, İspanyolca ve orta düzey Almanca bilen Saran, çok kültürlü kimliğiyle öne çıkıyor.
Sadettin Saran, Türk-Amerikalı bir iş insanı, eski milli yüzücü ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Yüksek Divan Kurulu üyesi olarak hem spor hem de iş dünyasında adından söz ettiren bir isim. Saran Holding ile medya, spor yayıncılığı ve turizm gibi sektörlerde büyük başarılara imza atan Saran, Fenerbahçe’ye olan tutkusunu her fırsatta dile getiriyor. 2024’te başkanlık için adaylık sinyali veren Saran, Ali Koç’un yeniden aday olma kararı sonrası çekilmiş, ancak 2025’te Fenerbahçe’nin Süper Lig’deki performansı ve taraftarların tepkileri üzerine yeniden başkanlığa aday olduğunu ifade etmiştir.
SARAN HOLDİNG ŞİRKETLERİ
1990 yılında Sadettin Saran tarafından İstanbul'da kurulmuştur. Başta medya (içerik hakları yönetimi) olmak üzere yayıncılık, online bahis, havacılık ve turizm sektörü dâhil 5 ana sektörde, sayısız şirketi ve binin üzerinde çalışanı ile faaliyet göstermektedir.
Saran Group, Türkiye'deki ulusal, kablolu ve yerel televizyon kanallarında yayınlanan spor ve eğlence içeriğinin %50'sinden fazlasının yayın haklarına sahiptir. La Liga, Serie A, Premier Lig, Bundesliga, Portekiz Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası, NBA, F1, EuroLeague, Eurocup,NCAA Basketball, NFL, Wimbledon,ATP500, UFC, WWE, MotoGP, Nascar, CEV, Diamond League gibi dev spor organizasyonlarının Türkiye ya da farklı bölgelerde yayın hakları sahibidir.[2] Bu kapsamda bazı organizasyonları yayınlayıp, bazılarını ise farklı yayın platformlarına satmıştır.
Yerli ve yabancı pek çok spor müsabakasının yanı sıra, birçok sinema, televizyon filmi ve dizilerin de Türkiye yayın hakları grup şirketlerinden Saran Medya'da bulunmaktadır. Warner Bros., Paramount, MGM, FOX ve DreamWorks, A&E Networks gibi stüdyoların da iş ortağıdır.
Türkiye'de faaliyet gösteren S Sport, S Sport 2, Ajansspor,Radyospor, Radyo Trafik gibi medya kuruluşları, S Sport Plus OTT platformu ve Tuttur ile Son Düzlük lisanslı online bahis siteleri ve yerelleştirme hizmeti sunan Saran Digital Studios ve açık hava prodüksiyon şirketi HD Protek, stadyum içi reklamcılık hizmeti sunan SAM Sports Media grup bünyesinde bulunmaktadır.[4] Split’te bulunan Grand Hotel Lav&Grand Marina Lav ve Prag'daki Blue Orange Resort oteli de grup bünyesinde yer almaktadır.