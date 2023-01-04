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Sadun Aksüt son yolculuğuna uğurlandı

Türk musikisinin usta sazendelerinden tamburi Sadun Aksüt, Maçka'daki İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Devlet Konservatuvarı'nda gerçekleştirilen törenle son yolculuğuna uğurlandı

Sadun Aksüt son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
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AA

Sadun Aksüt'ün sevenleri ve öğrencilerinin katıldığı programda konuşan İTÜ Konservatuar Müdürü Prof. Dr. Ali Tüfekçi, hocalarıyla usta çırak ilişkisi bulunduğundan bahsetti.

Ali Tüfekçi, "Onların derslere girişlerinden, tamburu eline alışlarından, makamı öğretişlerine kadar sanki hep anlattıkları bizim hayatımızın en önemli düsturları oldu. Onlardan sanatın yanında musiki ahlakını, insanlığa dair zarafeti ve estetiği aldık. Sadun Hocamız da okulumuzun kurucu üstatlarından ve okulumuzun bugünlere gelmesinde çok emekleri olan bir duayenimizdi" dedi.

"ÖĞRENCİLERİ ONUN FİKRİNDE YAŞAMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Tüfekçi, İTÜ Devlet Konservatuvarı'nın çok önemli bir maya ile kurulduğuna işaret ederek, "Biz hep güzele ve kaliteye talip olduk. Hiçbir zaman popülizme talip olmadık. Hocalarımızdan hep işin özünü, ruhunu, saygınlığını öğrendik. Sadun Aksüt Hocamızın bizlere kattığı şey, bir çeşme gibi uzun yıllar, oluk oluk, bir derya gibi akacaktır. Öğrencileri onun fikrinde yaşamaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

"SABAHLARA KADAR SOHBET ETTİĞİMİZ GECELERİMİZ OLMUŞTUR"

Aksüt'ün öğrencilerinden Hakan Tolum da hocasının, hayatına her zaman güzellikler kattığı belirterek, "Her zaman iftihar ettim benim hocam olduğu için... Sadece müzik değil, bize nasıl güzel insan olunur, nasıl oturulur, kalkılır, konuşulur bunları öğretti. Sabahlara kadar sohbet ettiğimiz gecelerimiz olmuştur" ifadelerini kullandı.

"ONLARI TANIDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MÜTEŞEKKİRİZ"

Öğrencisi Birol Yayla ise Sadun Aksüt hocanın kahramanı olduğu musiki döneminin yavaş yavaş kapandığı yorumunu yaparak, "Umarım biz de onların bize bıraktıkları mirası, duruşu, aşkı gelecek kuşaklara aktarabilecek, onlardan ilham aldığımız varoluşu gösterebilecek gücü, gönlü kendimizde buluruz. Onları tanıdığımız için çok müteşekkiriz" diye konuştu.

Aksüt, düzenlenen törenin ardından öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

YÜZLERCE ÖĞRENCİ YETİŞTİRMİŞTİ

Sanat hayatı boyunca 60 saz eseri, yaklaşık 150 şarkı ve 30 ilahinin yanı sıra aralarında 'Tambur Metodu', '500 Yıllık Türk Musikisi Antolojisi', 'Türk Musikisi'nin 100 Bestekarı'nın bulunduğu birçok kitaba imza atan Sadun Aksüt, ayrıca TRT İstanbul Radyosu emekli sanatçılarındandı.

Yarım asra yakın eğitim hayatında yüzlerce öğrenci yetiştiren Aksüt, yaşamı boyunca oluşturduğu arşivini İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi'ne bağışlamıştı.

Fotoğraflar: AHT, AA, İHA, DHA

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