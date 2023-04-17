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Safa Önal için onur gecesi düzenlendi

Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği, filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren usta senarist Safa Önal için onur gecesi düzenledi

Safa Önal için onur gecesi düzenlendi - Magazin haberleri
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Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Türk sinemasının usta oyuncularıyla yönetmen ve senaristler katıldı.

Etkinlikte konuşan Safa Önal, geceyi düzenleyen 'SENARİSTBİR'e teşekkür ederek, "Bu gecenin düzenlenmesinde emeği geçen ilk kişi Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent Bey'dir. Onunla başladı. O bu işin üzerine gitti. Anlayışla ve ciddiyetle bizim meselelerimizi takip etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Geçirdiği kazadan sonra yürüme zorluğu çektiğini aktaran Önal, Erdem Beliğ Zaman'a da şükranlarını iletti.

"SİZİN YAZDIĞINIZ SENARYOLARLA ÖDÜLLER ALDIM"

Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent'in telgrafının okunduğu etkinlikte, usta oyuncu Türkan Şoray da videolu mesaj gönderdi. Şoray mesajında, Safa Önal'ın sinemaya çok emek verdiğini belirterek, "Yüzlerce senaryo yazdınız. Gece, gündüz çalıştınız. Benim için de çok güzel senaryolar yazdınız. Benim sinema kariyerimde, sizin yazdığınız senaryolar çok önemli bir yer tutuyor. İlk dostluğumuz 'Vesikalı Yarim'le başladı. O kadar güzel bir senaryoydu ki... Sizin yazdığınız senaryolarla ödüller aldım. Size hep teşekkür ettim, yine teşekkür ediyorum. Yazdığınız senaryolarla meslek hayatıma katkılarınızdan dolayı sizi sevgiyle kucaklıyorum. İyi ki Türk sinemasında varsınız" ifadelerini kullandı.

Usta senarist, gecede çok bekletildiğini ve yorulduğunu dile getirerek, etkinliği terk etti.

Safa Önal'ın üst jüri olarak seçtiği on ulusal film içinden 'Safa Önal Seçkisi İçinden En İyi Senaryo' ödülü 'Züğürt Ağa'ya, 'En İyi Safa Önal Senaryosu' ödülü ise 'Vesikalı Yarim' filmine verildi.

Gecede ayrıca emektar senaristler Erdoğan Akduman, Nuran Devres, Mehmet Aydın, Macit Koper, Kandemir Konduk ve Işıl Özgentürk'e 'Emek Ödülü' takdim edildi.

SAFA ÖNAL HAKKINDA

İstanbul'da 17 Aralık 1930'da dünyaya gelen senarist, yönetmen ve yazar Safa Önal, yazarlığa 1945'te kısa öyküler kaleme alarak başladı.

Önal, 'Vesikalı Yarim', 'Ağaçlar Ayakta Ölür', 'Ah Güzel İstanbul', 'Ah Müjgan Ah', 'Dila Hanım', 'Tatar Ramazan', 'Tatlı Nigar', 'Doktor Civanım' gibi pek çok kült filmin senaryosunu kaleme aldı.

Filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na da giren usta senarist, 1973'te yönetmenliğe başladı ve 40'a yakın film yönetti.

Yazdığı senaryolarla Altın Koza ve Altın Portakal gibi önemli festivallerden çok sayıda ödül kazanan Önal, söz yazarı, sunucu Sezen Cumhur Önal'ın da kardeşidir.

Fotoğraflar: AA

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