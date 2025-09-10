Habertürk
        Sagalassos'ta ışıklar gece müzeciliği için yanacak

        Burdur'un Ağlasun ilçesindeki 'aşkların ve imparatorların şehri' olarak anılan Sagalassos Antik Kenti, yeni sezonda ziyaretçilerine ışıl ışıl farklı bir deneyim sunmaya hazırlanıyor

        Giriş: 10.09.2025 - 09:11 Güncelleme: 10.09.2025 - 09:11
        Sagalassos'ta ışıklar gece müzeciliği için yanacak
        Akdağ yamaçlarında kurulan ve ilk yerleşim izleri günümüzden 12 bin yıl öncesine kadar uzanan antik kenti ziyaret edenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

        Kente gelen ziyaretçiler artık antik kenti gece de ziyaret etme fırsatı bulacak. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda antik kentin ışıkları deneme amaçlı ilk kez yandı.

        Burdur Valiliği de Sagalassos Antik Kenti'nin önümüzdeki sezondan itibaren gece de ziyaret edilebileceğini duyurdu.

        Gece müzeciliğiyle ziyaretçi sayısının daha da artması hedeflenirken, özel ışıklarla hayat bulan tiyatro, odeon, agora ve anıtsal çeşmeler ziyaretçilere akşam serinliğinde etkileyici bir atmosfer sunacak.

        IŞIKLAR İLK KEZ YANDI

        Sagalassos Antik Kenti Kazı Başkanı ve Bilkent Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Peter Talloen, yaptığı açıklamada, Yukarı Agora ve yol üzeri ışıklandırmada sona gelindiğini söyledi.

        Antik kentin ışıklarını ilk kez yaktıklarını ifade eden Talloen, önümüzdeki sezon gece müzeciliğinin tamamen başlamasının planlandığını kaydetti.

        Çalışmaların sürdüğünü dile getiren Talloen, "Zannediyorum önümüzdeki yıl bitmiş olur. O zaman da ziyaretçileri bekliyoruz. Her sene artan bir ziyaretçi sayımız var. Bu bizi çok mutlu ediyor. Umarım önümüzdeki yıllarda gece müzeciliği ile daha fazla ziyaretçiyi Sagalassos'a davet edebiliriz" dedi.

        Sagalassos'un mutlaka görülmesi gereken bir Roma şehri olduğuna dikkati çeken Talloen, "Geçen yıl antik kenti 115 bin kişinin ziyaret etmişti. Devam eden sezonda biraz daha artış bekliyoruz. Bu sene ziyaretçi sayımızın 120-125 bin civarı olacağını düşünüyorum. Antik kenti gece de gezme imkanı ile bu sayının çok daha fazla olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

