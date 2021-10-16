Meteoroloji'den flaş uyarı! 5 bölgede sağanak! 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Doğu Akdeniz'in doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATI MARMARA VE KIYI EGE'DE KUVVETLİ SAĞANAK

Yağışların; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDE VE BATIDA SICAKLIK AZALIYOR

Hava sıcaklığının, güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

AKDENİZ'DE KUVVETLİ RÜZGAR VAR

Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 26, Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR: 22, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ: 22, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ÇANAKKALE: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.

AYDIN: 23, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA: 21, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA: 29, Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 25, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 27, Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 22, Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

KONYA: 22, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 20, Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 23, Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ZONGULDAK: 23, Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

SAMSUN: 25, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 22, Parçalı ve az bulutlu.

ERZURUM: 23, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: 20, Parçalı ve az bulutlu.

MALATYA: 26, Parçalı ve az bulutlu.

VAN: 23, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 32, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 28, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 30, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 31, Az bulutlu ve açık.