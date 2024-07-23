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        Haberler Yaşam Sağanak Muradiye Şelalesi'ni coşturdu

        Sağanak Muradiye Şelalesi'ni coşturdu

        Van'da son günlerde etkili olan sağanakla debisi yükselen Muradiye Şelalesi, daha coşkulu akmaya başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 09:19 Güncelleme: 23.07.2024 - 09:19
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        Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı'nda bulunan şelale, her mevsim farklı manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

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        Son günlerde etkili olan sağanakla daha coşkulu akmaya başlayan şelaleye gelenler, doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buluyor.

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        Fotoğraf tutkunları da debisi yükselen şelaleyi ve çevresindeki doğal güzellikleri görüntülüyor. Yağışlarla bulanık akmaya başlayan şelale, drone ile görüntülendi.

        #Muradiye Şelalesi
        #van
        #Sağanak
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